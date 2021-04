¡Qué susto!: Christophe Krywonis se descompuso por una broma de Mariana Fabbiani

viernes, 9 de abril de 2021 00:00

Se viene "Lo de Mariana", el nuevo ciclo que conducirá Mariana Fabbiani por la pantalla de El Trece e iniciará desde el lunes 12 de abril, a las 11:30 hs. Se trata de un magazine de actualidad y entretenimiento y ella abrirá las puertas de su casa para recibir a sus invitados.

Mariana esperó a sus compañeros del ciclo para hacer las fotos promocionales... con una broma pesada. En el estudio había réplicas de personas "tenebrosos", uno de ellos, el payaso de "It". Federico Seeber se acercó a verlo y dijo "encontrátelo de noche a este nomás". Pero a quien vio fue a la periodista que salía sorpresivamente de una puerta y lo asustó.

Christophe Krywonis también se acercó, incentivado por un productor y... Mariana hizo lo suyo. Lo que no se esperó es que él se "desvaneció" unos segundos en el piso, con una mano en el pecho y la conductora no se la esperó. Hasta que él le dijo: "¡chiste!". "Casi me muero", gritó ella. ¡Le volvió el alma al cuerpo!

La conductora estará acompañada por el reconocido cocinero Christophe Krywonis, quién enseñará infinidad de recetas, trucos y curiosidades gastronómicas. Sus platos serán degustados por los invitados que Mariana entrevistará mediante secciones, tópicos y diferentes consignas.

La actualidad estará a cargo del periodista Federico Seeber, quien desarrollará los principales temas de la Argentina y del mundo y también contará con la participación y locución de Martina Soto Pose.

¡Me mintió!

"Fue bastante bravo el encuentro". Con esas palabras, Christophe Krywonis se refirió a una cita que tuvo casi a ciegas con una mujer que conoció por la página Tinder.

El chef francés, que la semana que viene desembarcará en El Trece de la mano de Mariana Fabbiani, contó la incómoda situación que vivió con una chica que conoció por la plataforma y a quien invitó a salir.

“Mi hija me descargó Tinder pero me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió y era otra mina, la foto que me mandó era de otra chica", comenzó contando este martes en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

El chef advirtió que fue su hija con una amiga quien le hizo la cuenta pero después de esta mala experiencia decidió no seguir adelante. "Fue una cita de noche, reconozco que fui medio bobo. De cortesía fuimos a tomar un café a la esquina y ella se tomó un doble smooky con whisky”, expresó, entre risas.

Luego contó que para zafar, decidió levantarse un minuto de la mesa con el pretexto de ir al baño. "Llamé a mi hija desde el baño para que me llame de urgencia", agregó subrayando que sus hijas "son profesionales para estas cosas".

“Me han querido presentar muchas personas en citas a ciegas pero no, ya aprendí a lo largo de los años. Tengo muchas amigas con quienes salgo a comer sin tener una relación intima”, aclaró.

Por otro lado, desmintió su romance con Dolores Barreiro y aseguró que son “muy amigos”: “No fue cierto. Yo me fui a Mendoza con Dolores por trabajo. En el transcurso fuimos a comer a Valle de Uco y estábamos caminando por el viñedo alegremente de la mano contando nuestras historias, hace tiempo que no nos veíamos. Somos muy amigos”.