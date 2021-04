Escándalo en Masterchef Celebrity: afirmaron que "El Loco" Montenegro tenía coronavirus y lo desmintió

jueves, 8 de abril de 2021 19:37

Hernán "El Loco" Montenegro iba a participar de las grabaciones de "PH Podemos Hablar" pero algo lo frenó. Entonces, surgió la noticia de que había sido diagnosticado con coronavirus y estaba cumpliendo con el aislamiento preventivo.

Pero esta tarde, en sus redes sociales y después de que se viralizara la versión, él habló: "no soy COVID positivo. No asistí a la grabación de PH por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno arriesgar a nadie; estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos entre nosotros".

El Loco agregó: "me hisoparé de continuar con este síntoma. Gracias por la preocupación y por estar".

De todos modos, el participante de "Masterchef Celebrity 2" no habría estado en contacto con sus compañeros. Es que tuvieron una semana de descanso porque se grabó el repechaje del que se eligieron 3 ganadores que regresan a la competencia en el exitoso reality.

“El Loco” tiene 54 años y además de sus dotes culinarias, también resaltó por galán (pretendiendo a Claudia "Gunda" Fontán y hubo rumores de acercamiento a María O´Donell) y por su negativa a vacunarse contra coronavirus.

¡Irreconocibles!

Son dos chef súper exitosos y que conquistan los hogares de los argentinos todas las noches por la pantalla chica. Germán Martitegui (54 años) y Donato de Santis (57 años) forman parte del jurado de Masterchef Celebrity (Telefe) y si bien muchos espectadores vinieron a conocerlos ahora con el éxito del reality, tienen una larga trayectoria con sus restó e incluso trabajaron juntos en el certamen de cocina del 2015 cuando los participantes no eran famosos.

Donato De Santis nació en Milán, Italia, y a los 36 años, en el 2000, se vino a la Argentina a vivir. Acá fundó su propio restó, Cucina Paradiso, y con los años cosechó una amistad con su par, Germán Martitegui que es dueño del restó Tegui.

Ambos, junto a Damián Betular, tienen personalidades muy distintas pero cumplen roles que los convierten en figuras mediáticas que trascienden su reconocimiento profesional. Por eso, cuando alguna foto de ellos trasciende, cobra gran repercusión en las redes sociales.

En las últimas horas, circuló un video que muestra a Betular con una fisonomía irreconocible. Se trata del video de la primera edición de Masterchef del 2015, donde él participó como invitado. Y ahora trascendió una foto de sus colegas, Martitegui y De Santis con fisonomías que no tienen nada de parecidas a la actual.

En el caso de Betular, se lo ve en el video con unos kilos de más y sin barba; mientras que una foto de Martitegui y De Santis revela cómo era cuando recién comenzaban el camino de la cocina. En el caso del "malo de Masterchef" aparece pelado como hasta ahora pero muy delgado. Por su parte, el "tano" luce realmente irreconocible con varios kilos menos y sin barba ni bigotes.