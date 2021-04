El leve síntoma que llevó a Flor Peña a sospechar que tenía coronavirus

lunes, 26 de abril de 2021 12:49

Florencia Peña tiene coronavirus al igual que sus hijos por lo que están aislados en su casa desde este fin de semana. En su programa "Flor de Equipo", la actriz y conductora contó cómo llegó a sospechar que algo no estaba bien.

Reemplazada por Marcelo Polino, destacó que "acá estamos, la verdad es que fue toda una sorpresa. Me venía sintiendo bien; apenas había tenido unos mocos el viernes en la noche, muy leves. Mis hijos habían tenido unos mocos por lo cual decidí hisoparlos. El sábado a la nochecita dieron positivo".

Con ese panorama, el domingo, Flor Peña fue hasta el centro de hisopados de Telefe ya que el canal tiene un operativo propio para testear a su personal, antes de que puedan tomar contacto con otros trabajadores. "Fui para que me hicieran el hisopado ya que nos lo piden para poder trabajar. Dije: esperemos, a ver cómo me sale a mí. Y me dio positivo"., destacó. También, destacó en Twitter que la maestra de jardín de su hijo Felipe también dio positivo.

Por ahora se siente bien y en familia transitarán estos días e incluso se mantendrá en contacto virtual con su panel.

Este domingo, Flor Peña utilizó su cuenta de Twitter para contarles en primera persona a sus seguidores que tanto ella como sus hijos dieron positivo en el test de coronavirus.

"Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos".

Hace dos semanas la conductora de "Flor de equipo" había explicado que en su programa no mantenían las distancias porque continuamente los testeaban. "Nos hisopan cada 5 días. Estamos con protocolos muy fuertes. Está bien que sea así", había tuiteado.