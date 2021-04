Moria Casán sobre su vacunación: "por primera vez voy a contar la verdad"

miércoles, 21 de abril de 2021 00:00

"Por primera vez voy a contar la verdad", advirtió Moria Casán este martes antes de comentar cómo fue su proceso de vacunación. La diva participó de la mesa de Mariana Fabbiani en Lo de Mariana y confesó que hace un tiempo, recibió la propuesta de vacunarse pero no la aceptó.

Según relató, al igual que pasó con Beatriz Sarlo, fue la esposa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que la convocó pero no aceptó por pedido de su hija. Recién recibió la dosis cuando se abrió el registro para los mayores de 70 años.

“Debo decir, agradecida al lugar donde fui, cómo me trataron, con el amor, la enfermera que me dio la inyección, ¡lloraba! Te cuento cómo fue que, por primera vez, me sentí discriminada y que tenía que denunciar al INADI a todo el mundo que, para mí, había hablado cualquier huevada”, empezó explicando Moria.

Luego agregó: “por primera vez voy a contar la verdad porque no hay nada que ocultar. Helena, mi nieta, va al colegio con el hijo de Axel Kicillof. Por lo tanto, son muy amigos, Kicillof ha ido con la mujer a los cumpleaños, mi nieta va y se queda generalmente en su casa. Se hicieron amigos en el colegio y se creó una amistad. La mujer de Kicillof la llamó a mi hija, Sofía Gala, porque había tanta mala leche y desinformación contra la vacuna Sputnik que nos iban a envenenar, que querían reunir a algunas personalidades que estuvieran dispuestas y que fueran referentes, y así a mí me preguntaron si yo estaba dispuesta a vacunarme, pero nunca me ofrecieron participar en una campaña. Mi hija me rogó que no me la de. ‘Mamá, por favor no te la des, que están diciendo cualquier cosa’”.

Finalmente no recibió la vacuna y esperó que llegara la ronda para vacunarse sin privilegios y asi fue como se inscribió cuando era para mayores de 70 y ya recibió la primera dosis.

En febrero pasado, la diva publicó en Instagram: "Thanks por la onda pero soy del conourbano bonaerense, una morocha sin privilegios y no sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas... THANKS por la cortesía y amabilidad".

Por aquel entonces se mostró indignada por las Vacunas VIP y realizó una polémica burla compartiendo una foto en donde aparece el afiche de su exitosa película “Expertos en Pinchazos”. Pero en vez de aparecer Alberto Olmedo y Jorge Porcel,se puede apreciar la cara de Alberto Fernández y el exministro de Salud, Ginés Mario González García. Para completar su edición, añadió una foto debajo de los rostros: “Dijo Putin: me cago de risa con estos dos!“.