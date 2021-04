"Ya podrías irte": Rodolfo Barili sigue muy afectado por coronavirus

miércoles, 21 de abril de 2021 00:00

Varios días han pasado desde que Rodolfo Barili anunció que tiene coronavirus y este martes compartió una historia en Instagram en la que mostró que sigue afectado por los síntomas.

"Ya estaríamos querido virus. Ya estaría bien amigo. Ya podrías irte. ¿Dale?", escribió Rody. En la imagen se ve que tiene en un dedo un oxímetro de pulso, un aparato que mide la saturación de oxígeno en sangre. Al lado, un termómetro que marca que la febrícula se mantiene en 37,1º.

Desde el principio se supo que el conductor de Telefe Noticias tenía síntomas y su compañera Cristina Pérez cada día inicia el programa enviándole un beso y pidiendo su próxima recuperación.

Este viernes pasado, tras culminar la primera semana aislado, el conductor compartió una foto en sus redes sociales con un tierno mensaje a su compañera. Si bien no dio mayores detalles de cómo se encuentra de salud, él, a Cristina le aseguró su pronto regreso.

"Gracias @telefenoticias, gracias @cris_noticias, los extraño, ya pronto nos veremos", escribió Rodolfo junto a una foto de la pantalla de su televisor, mirando el noticiero que conduce.

Barili está transitando el coronavirus junto a su pareja y futura esposa, Lara Piro en aislamiento domiciliario. Tras el anuncio de su estado de salud, decidió mantenerse discretamente a reserva.

Pero como está recibiendo muchos mensajes de apoyo y también regalos, decidió hacer una Historia en Instagram. Con la canción "He comes the sun" de Beatles, mostró un desayuno que le enviaron y contó cómo están.

"Rodolfo Barili está con un poco de fiebre pero bien". Con esas palabras, Germán Paoloski le envió fuerza a su colega del canal tras confirmar que se contagió de coronavirus y por ende en las próximas semanas no se lo verá en Telefe Noticias, al igual que su compañera Cristina Pérez, por ser contacto estrecho.