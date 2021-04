"No creo en casualidades": la fuerte conexión de China Suárez con Sofía Sarkany

miércoles, 21 de abril de 2021 00:00

La muerte de Sofía Sarkany no deja de impactar y doler. La joven murió tras una lucha desde el 2018 contra el cáncer de cuello de útero y antes de partir, conoció a Félix, su bebé nacido por subrogación en Estados Unidos. La talentosa diseñadora e hija de Ricky Sarkany era una de las mejores amigas de Eugenia "China" Suárez que no pierde ocasión de recordarla en sus redes sociales.

Este martes no fue la excepción en el que un recuerdo fue más que significativo para ella: las amigas hace 7 años atrás estaban en Nueva York. "Hace 7 años estábamos juntas ahí. Hoy te soñé y no creo en las casualidades. Te amo ratón", escribió China.

La joven supo trabajar como modelo para la marca de Sofía y se formó una relación irrompible. En su último cumpleaños, China expresó que pidió un deseo con suma fuerza y tenía que ver con que la joven superara el estado crítico en el que se encontraba para poder disfrutar de la vida con su hijo. Ahora, su sueño es que Félix y Amancio, su hijo más pequeño, sean amigos.

El martes pasado, Eugenia "La China" Suárez inició su día de redes sociales hablando de un tema muy particular, la muerte. Lo hizo a través de sus instagram stories donde primero compartió una fuerte frase y después siguió con una seguidilla de fotos donde recordó a alguien muy especial.

Si bien la frase no la escribió ella, la compartió de una imagen y sobre el posteo dibujó un corazón. "No puedo pedirle más nada a la vida que me dio tanta felicidad. Así que cuando me llamen de allá arriba, y me digan que se terminó el recreo, está bien".

Inmediatamente debajo de a frase, La China arrobó a quien ahora es su nuevo ángel, su entrañable amiga Sofía Sarkany. Sin dudas la frase la motivó para recordar a la joven que falleció el pasado 29 de marzo a una semana de ser mamá.