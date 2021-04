Florencia Peña cruzó a Érica Rivas: "no se está contando toda la verdad"

martes, 20 de abril de 2021 00:00

La salida de Erica Rivas de Casado con Hijos sigue dando que hablar. En el 2019 se desató la polémica cuando se conoció que a la versión teatral del programa no llegaría el personaje de ella. Muchas especulaciones se cruzaron pero con la pandemia y la posterior suspensión, todo quedó congelado.

Sin embargo, últimamente hubo unos dichos de la actriz que generaron revuelo. Rivas aseguró en Pagina 12 que Guillermo Francella la tildó de "feminazi" y que la echaron por "ser hinchapelotas".

Tras estas expresiones, Florencia Peña salió al cruce y aclaró que "siempre" el grupo de la famosa sitcom, quiso que Érica estuviera y "ella de entrada planteó su preocupación por el texto y esto me consta porque yo me junté con ella, también con Luisana y con Guillermo se juntó varias veces". "Desde el comienzo fuimos muy perceptivos de su necesidad, de que ella tenía ganas de que esto no hiriera susceptibilidades porque habían cambiado los tiempos y siempre estuvimos de acuerdo", manifestó en Primicias Ya.

Luego agregó: "Obviamente que el espíritu de Casados con Hijos es el espíritu de Casados con Hijos, eso no iba a cambiar. Es como modificar a Los Simpsons y al personaje de Homero. El personaje de Guille es una burla al macho argentino y Moni representa el machismo que puede contar una mujer, y María Elena es un personaje feminista. Siempre su personaje se peleaba con el de Pepe por sus ideas trogloditas. Y si bien es verdad que hay cosas de las que no nos podemos reír tanto, como cuestiones físicas de las mujeres, porque los tiempos cambiaron, siempre intentamos tener una posición más en el medio. Pero la verdad es que no se llegó a ningún acuerdo. Eso fue lo que pasó. Ella tenía una postura más tajante, y no está mal. Yo la respeto muchísimo a ella, la quiero y me encanta laburar con ella".

Por otro lado expresó: ""Yo respeté siempre su no querer estar y sus percepciones sobre el libreto. Realmente queríamos que esté, pero no sé qué pasó. Y en ningún momento estuvo sola, yo soy una mujer feminista porque sino quedo en un lugar como que yo hago cualquier cosa y era ella sola la que pedía. No fue así. Yo por ahí era más blanda en algunas cosas y ella más rigurosa, pero te puedo asegurar que no hubo ninguna persona que no hiciera nada para que ella estuviera. Todos intentamos hacerlo y de hecho fue muy triste cuando nos enteramos que no iba a estar. Cuando fuimos al programa de Susana a presentar Casados, yo hablé con ella y me dijo que iba a estar y después de ahí, cambió todo".

Por otro lado, la conductora de Flor de Equipo aseguró que no se va a "meter en su percepción como mujer" pero ella trabajó "mucho con Guille y yo lo quiero muchísimo". "Sé todo lo que hizo él para que Érica estuviera. Además ella era importante para la historia. Tal vez en el punto en que siento incómoda es como que ante esa verdad es como que uno no hizo nada para que ella se quedara, y los hechos no fueron así", destacó.

Además lamentó que se metiera en la discusión Calu Rivero: "Calu no sabe lo que pasó, está todo bien. Pero también hay que tener cuidado, es un momento complejo. La verdad es que me hubiese gustado no tener que aclarar nada en este momento porque me parece complicado todo, no voy a contar pormenores que no contaré jamás. Pero te puedo asegurar que el grupo nunca le dejó sola, para nada fue así".

A esto, señaló: "Trabajo hace muchos años y me conocen, saben que yo defiendo... Cuando algo me parece injusto yo lo digo. Y me banco las críticas, me banco todo. Si yo no salí a decir algo es porque siento que no es por ahí. Y no se está contando toda la verdad. Yo no tengo nada para decir, es su verdad, pero hay otra verdad también. Y no me corresponde a mí decirla porque no soy producción".

Con respecto al comentario de Francella dijo: "Yo desconozco lo de esa frase, no me consta. Yo creo que en un momento cuando se intentó poner a Malena Pichot y se explicó que ella no tenía que ver con este proyecto, porque es un proyecto que viene de Sony y estaba todo cerrado ya. No nos podíamos cortar nosotros para cambiar o modificar algo de los personajes. Se tardó mucho tiempo para que Sony diera el 'ok' para que podamos llevar Casados al teatro. Fue un proceso duro. Yo como compañera la quiero un montón y la respeto. Pero cuando dice que nadie la bancó o que se sintió sola, yo me siento involucrada. Por eso salgo hablar, yo soy una mujer sorora y es muy raro que yo me pelee con una mujer".

Finalmente Florencia expresó: "Yo no hablé más con ella y la nota de Página 12 la hizo Marta Dillon y ella es ultrafeminista, un brazo duro del feminismo. Y las notas gráficas nunca se sabe si son realmente así, a veces los títulos fuertes, que se yo. Yo leí toda la nota. Y yo sé que se discutió mucho con ella por los chistes y no hubo acuerdo. Si queres estar estás y sino no estás, yo al menos pienso así. Si algo me genera tanto conflicto interno, no dudo en correrme. Me parece que pasaron otras cosas que no se están diciendo y que no se van a decir. Es una producción importante y hay gente involucrada muy importante para que se sepa bien qué pasó. Pero solo se cuenta una versión".