¡Atención Karina "La Princesita"! a Nico Furman le gustaría ser papá

viernes, 2 de abril de 2021 01:12

Llevan casi 5 meses juntos y una relación que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Karina "La Princesita" y Nico Furman integran una de las parejas más lindas del ambiente musical. Ambos se llevan muy bien y tienen miles de seguidores que se movilizan cada vez que comparten una historia en Instagram donde se los ve juntos.

Si bien el tiempo que llevan juntos es poco, ya muchos ven la posibilidad de que den un paso más e incluso tengan un hijo. Este jueves en la noche, el cantante se sometió a las preguntas de los seguidores y hubo 3 que fueron direccionadas a la relación con Karina.

Entre otras cosas, le preguntaron si seguía con La Princesita y si la acompaña a sus shows. Ambas preguntas contestó en afirmativo. Sin embargo hubo una tercera que generó más entusiasmo en los fans. Es que le preguntaron si tiene ganas de ser padre y él respondió: "Sí me gustaría".

La Princesita tiene una sola hija que fue fruto de su relación con el Polaco, Solcito. La adolescente tiene 13 años de edad y sigue los pasos de su padre con la música. Por su parte Furman no tiene hijos.

En más de una ocasión, La Princesita y Nico compartieron videos en las redes sociales cantando juntos. Uno de los más tiernos fue el que subieron cercana a la fecha de San Valentín, en febrero pasado. Allí se los ve a los dos sentados cómodamente en el jardín, con la guitarra como conexión y unidos por sus voces con el tema de Manuel Wirzt, "Donde quiera que estés".

En las imágenes aparece él con la guitarra y muy cerca ella cantando a la par y con cara de enamorada, según destacaron muchos de sus seguidores. En apenas 1 hora el video sumó más de 30 mil reproducciones.

"Salió canción en el jardín antes que nos coman los mosquitos", escribió él en su muro y la repercusión llegó con mensajes de todo tipo. "Hacen una hermosa pareja", "Que divinosssss. Cómo lo miras Cari", "Cómo te mira Kari, morí de amor", fueron algunos de los mensajes escrito por sus seguidores.

De a poco la relación de ambos fue viendo la luz y lo muestran en las redes sociales, donde sus seguidores no dudan en enviar mensajes de aceptación y buenos deseos. En enero pasado, Karina confesó en LAM que lo ama pero que tiene "miedo" que esa magia del enamoramiento se termine.

"Medio raro, me da hasta miedo. Me da miedo que se esfueme la magia de un día para el otro", confesó la jurado del Cantando 2020-2021 y aseguró que ambos se llevan muy bien.

"Para mi ya es muy normal que se termine de un día para el otro una relación", agregó con un aire de resignada pero aclarando que se llevan bien a tal punto que sienten que se conocen de mucho tiempo antes de lo que es realmente.

"Le digo yo que aproveche ahora porque esto se va de un día para el otro", subrayó con un tono de humor y luego entre risas aseguró que con él ya están planeando "algo tranqui, casamiento e hijos... vivir juntos".

Finalmente aclaró que la relación va despacio y que nada de eso lo tiene en mente: "no hemos hablado nada. Si se cierra todo (por alguna cuarentena por la pandemia) vamos a estar juntos. Él me dice 'yo no puedo, te extraño demasiado'".

Nicolás Furman es físico, profesor universitario de Álgebra y Análisis Matemático en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Aunque parezca que no tienen mucho en común, resulta que el morocho también es cantante.