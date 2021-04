"No sabemos qué va a pasar": Pampita Ardohain adelantó el baby shower

viernes, 2 de abril de 2021 00:26

Carolina "Pampita" Ardohain reveló en su programa que decidieron adelantar el baby shower de su beba, quinta hija para ella y la primera con su esposo, el empresario Roberto García Moritán.

La modelo y conductora, que gesta a su pequeña a los 43 años, explicó que "no necesito nada. Tengo cochecito, cambiador. Tengo todo guardado de mis hijos; es mi quinto hijo. Adelantamos el baby shower porque es venir a compartir. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. No sabemos si después lo vamos a poder hacer".

Por eso, aunque lo haga mucho antes del nacimiento de su pequeña, previsto para julio, señaló que "hay medidas nuevas. Entonces tenemos miedo que en cualquier momento no puedas juntarte ni con 10 personas entonces, por las dudas, adelantamos todo... a las apuradas. Mirá si de repente cortan todo".

Y adelantó, tras recibir un súper cochecito de regalo, "Vicky Xipolitakis dejó la vara muy alta, eh, eh". ¡Vaya, qué nivel!

"Me siento un sapo"

Belén Francese está cerca de recibir a su primer bebé junto a su esposo, el empresario mendocino Fabián Lencinas y transita algunas dificultades propias de la gestación avanzada.

Al visitar a Carolina "Pampita" Ardohain en su programa en NET TV confesó: "me siento un sapo total; toda hinchada y a la noche soy un jabalí como respiro; hago ruidos. Le digo: "mirá mi amor, si querés andá a dormir a otra cama". Es que tenemos todo apretado acá (comentó mientras se señalaba la zona del estómago) y hace que se nos dificulta la respiración".

Pampita acotó que "muchas mujeres roncamos también aunque todavía no me pasó". "Respiro de una forma muy fuerte, eso me pasa. Aparte, los pechos tienen vida propia porque acaparan todo", agregó.

Belén, para transitar esta experiencia, hizo un grupo en Instagram al que llamó "Pancitas": "para que (otras embarazadas) me cuenten y se sientan acompañadas. Son normales. Es que es el lado que nadie cuenta y mi mamá y mi hermana esto no me lo contaron. Tuve náuseas tremendas al principio del embarazo y en el cuarto o quinto mes, me agarró un "pico" que parecía una porno star. Mi marido estaba chocho y después me bajó un poco".

Pero más allá de eso, Belén está muy ansiosa de recibir a su bebé y "no quiso ser menos que Vicky Xipolitakis". Es que le regaló a Pampita un mecedor en forma de corderito para su beba. "Me encantó; me vuelvo loca", dijo la conductora.