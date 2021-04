Con un nudo en la garganta, Paula Chaves reveló qué la une a Soledad Pastorutti

domingo, 18 de abril de 2021 15:36

Paula Chaves estuvo nuevamente co-conduciendo "La Peña de Morfi" en Telefe, haciéndole el aguante a Gerardo Rozín que está tratándose por un problema cardíaco y hubo lugar para la emoción. Es que Soledad Pastorutti, artista y también invitada a conducir, tuvo un segmento musical en el que se lució.

En ese momento, vino una confesión. "Hay una canción tuya que me ayudó en un momento muy triste, frágil de mi vida. Mi papá se había quedado sin trabajo y nosotros íbamos al colegio. Nos fuimos a vivir a Lobos. Recién escuchándote se me movió adentro mío y lo expreso porque puede que me emocione y demás. Cómo una canción te transporta a un momento. Fue muy difícil y allí estabas vos con tu música con la canción El Bahiano. Quiero agradecerte lo que significó tu música para mí. Yo voy a llorar, quiero avisar", afirmó Paula.

Soledad no pudo más que regalarle un fragmento de su canción, uno de sus tantos éxitos y la modelo se emocionó. "Gracias Sole", le reiteró y la Gringa de Santa Fe le resaltó: "lo importante es que salieron adelante".

¡Una genia!

Lo acabo de entender

Es de público conocimiento que a Paula Chaves le encanta mantener el orden en su casa y muchas veces peleas que mantiene con Pedro Alfonso, se deben a la falta que orden que la ponen "con los pelos de punta".

Es por eso que este viernes, el actor se mostró sorprendido en redes sociales no sólo por el orden en una de las habitaciones, sino por la colección que Paula guarda. Las imágenes fueron compartidas por Pedro a través de un video de su Instagram Stories y que posteriormente compartió Paula.

"Lloroooo, lo acabo de entender. ¿Es 6 de enero Paula Cháves?", escribió Alfonso en el video. Allí puede verse una habitación llena de zapatos de todos los estilos, colores y marcas, que Paula guarda, ya que es aficionada a ellos, y que la ayudan a estar siempre a la moda.

Al momento de compartir el video en su cuenta de Instagram, Paula no agregó palabra y se divirtió por la reacción del padre de sus hijos.