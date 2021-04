Wanda Nara reveló lo que hizo Mauro Icardi para que se olvide de sus ex

sábado, 17 de abril de 2021 00:00

Desde Francia y sumida en un mar de carteras, zapatos, ropa de marca y lujos, además de la crianza de sus hijos Wanda Nara se dio un tiempo para hablar con sus seguidores y dedicarles un ratito de comunicación. Lo hizo a través de su cuenta d Instagram, donde decidió responder a una batería de preguntas y no se calló nada.

La blonda comenzó hablando de todos los desafíos que tiene como mujer y lo mucho que le gusta inspirar a otras personas, para que en la vida logren sus sueños. Sin embargo, aclaró que en la suya no todo es fácil.

"¿Sos consciente de que el 99,99% de las chicas queremos ser Wanda?", le preguntó una seguidora, a lo que ella, respondió sin dar vueltas. "Jajaja, me lo dicen pero no entiendo el por qué". No es tan fácil ser yo, como parece", aseguró.

Si bien no agregó nada más al respecto, luego se refirió a cuánto extraña estar en Argentina, ya que la última vez que lo hizo fue en las vacaciones de verano, cuando pasó unos días en el sur, en la estancia de su hermana Zaira.

Pero para no cerrar el tema ahí, la empresaria agregó más. Frente a una pregunta de un seguidor, sobre con quién fue su primer beso en la vida, la joven enamoró a todos con su afirmación. "Creo que fue Mauro Icardi porque me dio tantos que me borró todo lo demás". ¡Qué romántica!