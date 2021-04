La Chepi, ¿se va de Masterchef?: "mi capacidad culinaria tiene un límite"

viernes, 16 de abril de 2021 17:33

Daniela Viaggiamari, más conocida como "La Chepi", además de ser una de las más queridas influencer del país, también brilla como cocinera en Masterchef Celebrity donde la rompe con sus habilidades como pastelera. Sin embargo no deja de lado las redes sociales, donde día a día hace adelantos y comentarios de su participación en el programa.

Fue en este escenario, donde en las últimas horas compartió una serie de videos, en el que pudo haber adelantado su aparente salida del reality de cocina. "Les voy a compartir la promo del domingo de Masterchef", comenzó relatando la joven, junto a una mueca de tristeza.

Todo bien hasta ahí, sin embargo, los videos que compartió posteriormente dejaron más dudas que certezas, sobre su continuidad en el programa. En las imágenes puede verse a los participantes cocinando lo que parecen ser platos mexicanos, y la imagen más fuerte se visualiza a la hora de la devolución.

Frente al jurado se muestra a Dani La Chepi, con su delantal negro, y llorando. "Preparen los pañuelos", escribió la rubia junto a esa imagen en particular. Posteriormente alimentó las dudas de sus seguidores, con nuevas imágenes y una canción dedicada exclusivamente al chef Germán Martitegui.

"Estoy tan ansiosa con esto de Masterchef, no me quiero ir ¡porque es trabajo!. No quiero perder el trabajo, quiero quedarme, pero bueno, mi capacidad culinaria tiene un límite", reveló y seguidamente contó que se puso a ordenar el placar para "porque es la única forma de bajar mi ansiedad".

Y agregó "ya me preparé el tema que es otra de las cosas que hago cuando estoy nerviosa, que es cantar, me relaja. A Martitegui lo voy a mirar a los ojos, muy cerca, manteniendo la distancia por el Covid, y le voy a decir 'me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme'. Y ahí como que me doy vuelta y le digo 'y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme'", finalizó. ¿Será ella la próxima eliminada?