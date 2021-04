"Verte así me mata": la emoción de Fede Bal por el ingreso de Carmen Barbieri a "Masterchef Celebrity"

martes, 13 de abril de 2021 00:09

“Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa. Mi hijo me dijo "lo que importa es la salud tenés que ponerte bien". Yo no puedo creer que estoy acá”. Esas fueron las primeras afirmaciones de Carmen Barbieri como nueva participante de "Masterchef Celebrity 2". Caprichos del destino, ella fue la primera famosa en firmar su contrato para ser parte del reality y sin embargo, recién ahora pudo estar.

Es que el coronavirus y sus complicaciones que la llevaron a estar en coma inducido, retrasaron todos sus planes y afortunadamente ya está mejor. "Todos los médicos me dieron el alta y faltaba que yo me diera el alta. Estoy bien. No podía caminar de tanto tiempo estar en la cama y además el virus me comió la masa muscular. No pensé que iba a tener la misma fuerza que estoy teniendo ahora”, señaló al jurado y a Santiago del Moro.

Carmen detalló que "recuerdo en una de esas despertadas de mi coma que escuche que el medico decía "ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática', yo estaba entubada, pero me empecé a reír y la enfermera me preguntaba de qué me reía. Yo escuchaba todo. Agradezco estar viva y estar acá".

Fue su hijo Fede Bal quien le entregó el delantal para que se convierta oficialmente en participante. Además, le dedicó un sentido posteo en Instagram: "Volvió mamá a @masterchefargentina y no puedo más de la emoción! Cociná, reí, divertite, que el resto no importa nada! Te amo con todo mi corazón, y verte así me mata de emoción! Gracias a ustedes del otro lado por todas sus lindas energías, créanme que llegaron!"

Una noche de buen rendimiento para casi todos los competidores. Así fue la gala de eliminación de este domingo de Masterchef Celebrity (Telefe). En esta oportunidad compitieron Claudia Fontán, María O'Donnell, Alex Cannigia, Georgina Barbarossa, Gastón Damlau y Daniel Aráoz.

Los participantes tuvieron que enfrentarse al desafío de armar un plato con banana como ingrediente fundamental. La prueba no fue fácil pero todos tuvieron ideas claras que finalmente pudieron concretar y conquistar el paladar del jurado.

Sin embargo hubo 2 que no alcanzaron un buen rendimiento y se llevaron las peores devoluciones del tribunal. Se trata de Alex Cannigia y Daniel Aráoz, quienes recibieron una crítica muy medida. Finalmente, el actor cordobés fue elegido para quedar fuera del certamen de cocina.

"La diferencias son pequeñas entre los dos para ser juzgados. Vemos quien cumplió más la consigna", comenzó explicando Germán Martitegui al momento de justificar por qué quedaba uno y no otro fuera del certamen.

Al escuchar su nombre, Aráoz expresó: "siento alivio, porque dejé todo e hice las cosas bien".

Luego Donato lo despidió con sentidas palabras: "Daniel toda tu provincia está no se si llorando o extrañando tu presencia. Dejaste todo, alegría, humor, presencia. Te vamos a extrañar. Gracias Daniel, te voy a extrañar, sos un genio".

Por su parte, Damian expresó: "era muy lindo pasar por tu isla sin tener intercambio, siempre escuchaste y dijiste no es lo mio pero llegaste con buen humor (...) me voy a quedar con el Dani que me hizo pasar tan buen".

Finalmente Martitegui, con emoción, lo despidió valorando lo que hizo: "fue muy lindo tenerte acá, es lindo encontrarse con alguien a flor de piel. Me gusta tener esas discusiones de que alguien no esté de acuerdo conmigo (...) estoy seguro que no vas a cocinar como cuando empezaste acá (...) te deseo lo mejor".

"Me llevo todo el amor de Masterchef. quiero agradecer a Telefe (...) mi objetivo era llevarle alegría al gordo, a la señora a quien les envío un abrazo gigante. Es un gran programa y fue un orgullo estar acá", finalizó Aráoz pidiendo a los participantes y al público: "no me lloren, sonrisas, arriba y a festejar la vida".