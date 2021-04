"Se me acaba de romper": Darío Barassi y un percance insólito en su programa

lunes, 12 de abril de 2021 20:22

Darío Barassi no le teme a nada y menos en su programa "100 argentinos dicen", que se emite en las tardes de El Trece. Por eso, este lunes se animó a hacer sentadillas con una participante, tras la respuesta a la consigna de "Qué odiás pagar".

Sebastián eligió "Estacionamiento" y como fue la última opción, tuvo chance Bárbara. Ante el pedido del sanjuanino de que remonte el juego, le propuso: "¿qué necesitás? Agua, algo...". "Unas sentadillas voy a hacer".

Barassi confesó "hacelos vos sola. Yo llego a hacer eso y parto el pantalón al medio. A ver hasta dónde llego. ¡Gisela prepará el pantalón. ¿Tenés un auxilio?".

¡Y se animó" Hizo 10 sentadillas con Barby y exclamó: "un aplauso para la marca de los trajes. Aguantó". El tema no quedó allí: "igual el slip con toalla se me acaban de romper. Sí, los uso así. Los tengo con la toallita adelante; me los dio mi abuelo en su tumba".

¡Epa! No te pierdas el video:

¡Se sacó!

Una insólita respuesta de una participante en "100 Argentinos Dicen", hizo que el conductor Darío Barassi terminara consternado y a los gritos en medio del piso. El comentario de la joven se dio en la chance de "Dinero Rápido" y provocó la risa de todos.

Nerviosa por la rapidez en la que tenía que responder las preguntas, la chica tuvo que adivinar "sin decir San Martín, un prócer argentino que tiene su estatua". Su primera respuesta fue Manuel Belgrano, pero Barassi le pidió otra y fue entonces que la joven cometió el furcio.

"Colón", fue la respuesta que dio. Inmediatamente Barassi advirtió su equivocación y no pudo aguantar la risa, aunque siguió con las preguntas. Una vez finalizadas, lanzó sin dar más vueltas, "¿en qué provincia de Argentina nació Colón?". Nuevamente en un estado de nervios, la chica respondió "en Buenos Aires".

Su segunda respuesta hizo que el conductor estallara con el grito "¡CÓMO VAS A DECIR QUE COLÓN ES ARGENTINO!", y el momento se volvió más que incómodo en medio de una lección de historia que Barassi ofreció.