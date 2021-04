"Se cae a pedazos": mal momento y fuerte confesión de Benjamín Vicuña

martes, 13 de abril de 2021 22:39

Benjamín Vicuña es uno de los actores chilenos con mayor proyección internacional y actualmente se encuentra en su país natal, grabando una novela. Mientras tanto, transita la cuarentena que le ha ocasionado problemas en su actividad cultural y económica.

Eso lo motivó a realizar un sincero posteo en Instagram y visibilizar la realidad de muchos trabajadores. "Para nadie es una novedad hablar sobre los tiempos desafiantes que vivimos. Tiempos comparados con guerras que al menos yo no viví. Para nadie es fácil manejar en medio de la niebla, muchas veces sin saber cuál es el camino. Qué difícil para la ciencia y para nosotros entender que el aire puede ser nuestro enemigo, un beso un kamikaze y la distancia con nuestros seres queridos un salvavidas. En mi caso, como actor, cumplo con mi responsabilidad de terminar una serie nocturna en Chile desde el 6 de marzo, alejado de mi familia radicada en Buenos Aires, con fronteras cerradas que solo aceleran la ansiedad y con mis teatros sin poder abrir sus puertas hace ya más de un año", manifestó.

"Qué desolación ver como algo tan grande y noble como un centro cultural se cae a pedazos en medio del desinterés. Nada de lo que menciono se compara al dolor de perder a alguien, eso es obvio, pero si es un dolor progresivo y aparentemente invisible. Los trabajadores de la cultura hoy son invisibles, como sus familias y necesidades. Cuánto dolor e incertidumbre caminar por las sombras de lo no esencial. Este texto seguramente no es esencial ni relevante, pero si un grito desde lo más profundo de un hombre que improvisa y extraña en tiempos violentos", confesó.

El actor acompañó su mensaje con una foto en blanco y negro que lo muestra sólo, sentado en las butacas de un teatro. Los mensajes de apoyo se multiplicaron y reaccionaron más de 20.000 personas.

"Cuando me llamen de allá arriba..."

Este martes, Eugenia "La China" Suárez inició su día de redes sociales hablando de un tema muy particular, la muerte. Lo hizo a través de sus instagram stories donde primero compartió una fuerte frase y después siguió con una seguidilla de fotos donde recordó a alguien muy especial.

Si bien la frase no la escribió ella, la compartió de una imagen y sobre el posteo dibujó un corazón. "No puedo pedirle más nada a la vida que me dio tanta felicidad. Así que cuando me llamen de allá arriba, y me digan que se terminó el recreo, está bien".

Inmediatamente debajo de a frase, La China arrobó a quien ahora es su nuevo ángel, su entrañable amiga Sofía Sarkany. Sin dudas la frase la motivó para recordar a la joven que falleció el pasado 29 de marzo a una semana de ser mamá. La diseñadora y empresaria, perdió la vida tras luchar contra el cáncer de útero, cuando estaba internada en una clínica de la Florida, en Estados Unidos.

En este marco, las fotos que compartió Eugenia muestran diferentes momentos compartidos con Sofía, sobre los cuales aclaró que la extraña.