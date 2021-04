¡Santi Maratea lo logró!: recaudaron 2 millones de dólares y Emmita ya tiene su medicamento

martes, 13 de abril de 2021 16:27

El influencer Santiago Maratea logró finalizar su tercera campaña solidaria con notable éxito. Emmita, una bebé de siete meses que tiene Atrofia Muscular Espinal (AME), necesita un medicamento de dos millones de dólares, "el más caro del mundo" para mejorar su calidad de vida. Este martes se conoció que el objetivo se logró con "Todos con Emmita".

"Una persona me llamó y yo nunca contesto el teléfono. Lo atendí y me dijo que me iba a poner en contacto con alguien, famoso, conocido. Hablé con él y me dijo que basta de historia de Emmita, que volviera a hacer contenido divertido", contó en sus historias el influencer que está en Miami y aunque tenía pasajes para regresar al país; decidió quedarse hasta lograr el dinero para la bebé.

"Le dije: "me estás cargando" y me dio a entender que era una broma. "¿Cuánto falta para los dos millones de dólares? Decime cuánto falta y va a dejar de faltar", expresó Maratea, sin poder ocultar la emoción. "¡Cuánta vuelta para una historia que se cuenta sola! Juntamos los 2 millones de dólares; ya se le pagó al laboratorio y le van a hacer a Emmita una prueba de sangre para que pronto reciba su medicamento. Logramos el objetivo", destacó.

Maratea posteó una foto llorando de la emoción y una de la beba que, pese a las dificultades serias de salud, ha demostrado ser una gran guerrera y pelearla para vivir. El joven había conseguido que se recaudaran 100.000 dólares por día, a través de diferentes vías, sólo con donaciones de particulares.

Esta es la tercera campaña reciente del influencer ya que logró que la comunidad wichi tuviera dos ambulancias y recaudó 8 millones de pesos para comprar la sede de Madres víctimas de trata.