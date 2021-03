"Entiendo por qué se enamoró": "La Negra" Vernaci habló de Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis

domingo, 7 de marzo de 2021 00:00

Este domingo, las redes sociales y el mudo de la farándula explotaron después de la viralización de fotos y videos de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui, muy juntos en el cumpleaños de Donato De Santis. El jurado de Masterchef Celebrity conoció a la vedette en la primera temporada de la competencia y desde que se vieron por primera vez el fuego se encendió, y no fue sólo el de las cocinas.

El viernes en la noche, el italiano De Santis celebró su cumpleaños rodeado de familiares y amigos, y fue en ese evento que Vicky y Martitegui pasaron toda la noche abrazados, y en una ocasión, ella hasta en la falta del chef.

En las distintas imágenes pudo apreciarse que la locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci compartió mesa con ellos y en medio de todo el revuelo dejó una llamativa frase en sus redes sociales.

"Tuve que postear todo de nuevo porque se me borró tratando de ver por qué no me aparecen los comentarios (que no desactivé)

Grupete hermoso en el cumple de @donatodesantis, @germanmartitegui entiendo por qué @victoriaxipolitakisok se enamoró", dijo la morocha al compartir fotos de la pareja, ella y amigos. ¿A qué se refirió?

Lo cierto es que los videos compartidos lo dicen todo. Vicky y Germán se la pasaron hablando uno muy cerca del otro, y en una oportunidad cuando el chef advirtió que alguien los estaba filmando, optó por poner la mano sobre la cámara en un intento por evitar que las imágenes quedaran registradas.

Más allá de llamarse al silencio hasta el momento, Vicky sí realizó declaraciones en su cuenta de Instagram donde no sólo compartió las fotos, sino que además le aseguró a Martitegui que "sos hermoso por dentro y por fuera. Te quiero mucho".