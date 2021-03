Karina Gao y sus miedos en el embarazo: "cada día en la panza es un riesgo menos para Bebu"

lunes, 29 de marzo de 2021 00:00

Karina Gao cocinaba en el programa de Flor Peña hasta que el coronavirus la obligó a parar. Su estado se complicó y cuidando su embarazo, los médicos decidieron ponerla en coma mientras se recuperaba.

El PCR negativo llegó, la chef despertó y ahora transita las últimas semanas de su embarazo en reposo. "Esta semana estamos de fiestas, es la primera vez que pasamos el umbral de los 32 semanas!! Haciendo un poco las cuentas, nunca tuve en un 3er trimestre de embarazo así que estamos cual primeriza haciendo todo lo que no hicimos, (todo porque no hicimos nada) en el 1er y el 2do trimestre", escribió en su Instagram.

Además, reflexionó sobre las expectativas que tenía con este embarazo, ya que en el anterior, al haber sido múltiple, había tenido que tener varios cuidados extras.

"Pensando que hacía unos meses atrás me ponía a llorar cual drama de telenovela de la tarde porque no me quisieron hacer el test de glucosa y tenia hambre... pensando que hacía de todo pensando que por fín iba a tener un embarazo fácil... Pensando en mi super agenda de febrero que quería aprovechar el ultimo mes ágil para hacer todo y dejar todo preparado... Pero hoy, me encuentro en el mismo estado que hacía 6 años atrás: reposo, empollando, y esperando que el bebé aguante lo más posible. 1 día en la panza, 3 días menos en la neo. Esto fue lo que me decían. y esa es mi meta. Cada día en la panza, es un riesgo menos para Bebu... es una posible complicación menos.. cada día en la panza es mucho menos dias de la angustia de la etapa de Neo", agregó.⁣

Por otra parte, se despidió de esta etapa de su vida que aseguró, no volverá a transitar. "También, estos días empecé mi proceso de despedir de la panza. ( Un poco temprano pero... haha algún momento habrá que hacerlo). Este definitivamente va a ser la última vez que tendré panza de embarazo, ( ya te entendi, cosmo... me lo hiciste entender bien ha!) así que lo estoy disfrutando al máximo. No sé si dentro de 3 semanas estaría maldiciendo por la falta de aire o por el hinchazón por los retenciones de líquidos... mientras, a disfrutar de cada patadita, cada movimiento y disfrutar de cada día en este estado, uno de los más lindos que la vida nos puede dar. Estoy agradecida que pude tener 2 momentos así en vida!", contó sobre el "cierre de su fábrica".

Finalmente, le envió un mensaje a su bebé. "Bebu 3 te estamos esperando con mucha ansia!! Pero salí cuando tengas que salir. No te apresures, acá estamos siempre listos para recibirte con los brazos abiertos y mucho mucho amor", sentenció.⁣