Dolly se metió en la polémica: ¿cuánto cuestan los ñoquis de la Claudia?

domingo, 28 de marzo de 2021 18:39

¿Cuánto pagarías por probar los famosos ñoquis de Claudia Villafañe?. No tenés que pensar mucho ya que la ganadora de MasterChef Celebrity 1 puso a la venta un lote de su típico plato y la propuesta se viralizó en las redes.

Cada caja tiene un costo de $3500 que se pueden pagar en hasta 18 cuotas, y con ellos se pueden servir 4 porciones generosas. Además vienen acompañados de salsa de tomate, un aceite y albahaca.

“Esta es la receta que aprendí de mi abuela, la que siempre se hizo cuando se reunía la familia, la que yo hoy hago cuando quiero compartir todo mi amor”, ese es el mensaje de "la Tata" con el que se promociona esta caja.

Lo cierto es que en las redes comenzó la polémica por el precio y la chef Dolly Irigoyen quiso brindar su punto de vista. “La gente a veces opina sin saber, ¿no es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: por ahí tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir”, aseguró a Implacables.

“Vi por las redes... lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan... todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”, agregó la reconocida cocinera.

“No importa que sean ñoquis o lo que sea, cuando empezás a sumar todo, es muy caro. El costo de envío, el de packaging, más toda la gente que trabaja detrás de eso... porque Claudia sola no debe haber hecho dos mil porciones de ñoquis. Hubo gente, dio trabajo, le dio lugar al que transporta. Así que me parece que más que criticar hay que pensar un poquito lo que cuestan las cosas y que nadie te obliga a comprarlo”, sentenció Dolly.