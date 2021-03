Cande Vetrano confesó la extraña razón por la que una representante no la aceptó

lunes, 29 de marzo de 2021 00:00

Hace 18 años que Candela Vetrano está en el mundo del espectáculo. Participó de grandes éxitos como Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas sin fin, Casi Ángeles, Vecinos en Guerra y Argentina, tierra de Amor y Venganza.

Ahora es una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity Argentina, y a sus 29 años confesó algo que le ocurrió muchos años atrás. "Cuando era chica, una representante no me quiso tomar porque decía que tenía una sonrisa rara. ¡Para vos!", le dedicó la actriz a la mujer de la que no dio el nombre.

En las redes no dejaron pasar esa confesión y la acompañaron con memes:



La representante que rechazó a Cande Vetrano que lo mira por TV #MasterChefArgentinapic.twitter.com/R0qS2ULLZV — Laura Otalora (@LauOtalora) March 29, 2021

Cande Vetrano a la que le dijo que tiene sonrisa rara#MasterChefArgentina pic.twitter.com/goabGropeA — Tomas Drohobycki (@tomasdrohobycki) March 29, 2021

Cande Vetrano contando que una representante no la aceptó por su sonrisa y diciendole " PARA VOS LOCA"



Yo en mi casa #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrityargentina #MasterChefArgetina pic.twitter.com/NnWpoqrUFg — FloRencia ? (@FloRenciaIgb) March 29, 2021

la sonrisa de cande vetrano es todo lo que está bien #MasterChefArgentina pic.twitter.com/S6CDiahYnx — micauD83CuDFAE (@sabatinibeba) March 29, 2021

La representante que no acepto a Cande Vetrano por su sonrisa#MasterChefArgentina pic.twitter.com/X0qByl82OH — Stella Maris Closas (@MamaDeDibu_Ok) March 29, 2021

Nuevo giro

Según confirmó Polino en la Peña de Morfi, ya se está pensando en un repechaje para aquellos concursantes que quedaron afuera del reality. “Para alegría de todos los que ven el programa, para todos los que se han ido del reality con un dejo de tristeza… ¡hay revancha para los que se fueron!”, contó.

Todavía no hay precisiones ya que la producción está trabajando en el formato. “La semana que viene vamos a saber si regresa uno, dos y veremos qué pasa”, agregó Polino.