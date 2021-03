"La foto de la foto": Germán Martitegui puso punto final a una polémica que le dolió

jueves, 25 de marzo de 2021 22:09

Días atrás, Germán Martitegui tuvo un fuerte cruce con un seguidor por una foto de sus hijos que compartió en Instagram.

Los pequeños estaban sentados en una barra en "Tegui", el restaurant de Germán que tuvo que reconvertirse en delivery de alta cocina para sobrevivir a la cuarentena. Detrás de ellos, dos trabajadores gastronómicos levantan sus brazos. "Un año desde nuestra primera cuarentena. Un año que mis hijos no venían a TEGUI. Primera vez que Lautaro pisa el trabajo de su papá. Lorenzo venía muy seguido. Una alegría tenerlos acá, aunque sea por un rato. Que todo esto termine y puedan venir todos los días pronto #lostegui", escribió Germán.

Un seguidor le expresó: "No era que el culo no va donde sí la comida!???". Parece que para Germán fue un puñal porque decidió contestarle, a su estilo. "Antes de quedar en ridículo fijate bien que las mesadas de los cocineros, adentro, están 40 cm. más abajo y son otras. La superficie donde están ellos no se usa. Hace falta que todo el tiempo traten de generar una discusión?", escribió.

Este jueves le dio continuidad o mejor, cierre al tema. "La foto de la foto", compartió en Historias y se lo ve fotografiando a los chicos y a sus empleados. El ángulo permite ver mejor dónde estaban sentados los chicos y lo lejos que estaban de las mesadas donde se preparan los platos de alta cocina de Tegui.

Chau a la polémica...

"Me quiere a mí"

Germán Martitegui es el jurado más codiciado de "Masterchef Celebrity" y se van conociendo algunas situaciones y relaciones de la primera temporada, poco a poco, y que lo tienen como protagonista.

Ahora, el que habló fue Roberto Moldavsky en un mano a mano con Fede Bal, host digital del reality, después de estar invitado en un segmento de la segunda temporada para dar "tips de venta" a los participantes. Sobre la pregunta de a cuál de los dos odia más Martitegui. el actor dijo: "yo creo que a vos. Es más, yo creo que a mí me quiere mucho". "Ehhhh, ¿así sin pensar lo decís?", disparó Fede.

En tanto, el actor dijo sentirse respaldado por Tegui si tuviera que ofrecer en un menú su "Tortilla Moldavsky". "La cobraría el doble de todo el resto de los platos. Si un ojo de bife sale dos lucas, cobraría 4 por la tortilla. Primero porque es un plato ganador de Masterchef y Martitegui me dijo: "esto está muy bien" y eso vale el doble".

Roberto dijo que en esta edición tiene su paralelo en Daniel Aráoz, no sólo por el humor, sino porque "contesta al toque después de lo que te dicen".