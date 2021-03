"Me quiere a mí": exparticipante de "Masterchef Celebrity" blanqueó su relación con Germán Martitegui

ESPECTÁCULOS

Germán Martitegui es el jurado más codiciado de "Masterchef Celebrity" y se van conociendo algunas situaciones y relaciones de la primera temporada, poco a poco, y que lo tienen como protagonista.

Ahora, el que habló fue Roberto Moldavsky en un mano a mano con Fede Bal, host digital del reality, después de estar invitado en un segmento de la segunda temporada para dar "tips de venta" a los participantes. Sobre la pregunta de a cuál de los dos odia más Martitegui. el actor dijo: "yo creo que a vos. Es más, yo creo que a mí me quiere mucho". "Ehhhh, ¿así sin pensar lo decís?", disparó Fede.

En tanto, el actor dijo sentirse respaldado por Tegui si tuviera que ofrecer en un menú su "Tortilla Moldavsky". "La cobraría el doble de todo el resto de los platos. Si un ojo de bife sale dos lucas, cobraría 4 por la tortilla. Primero porque es un plato ganador de Masterchef y Martitegui me dijo: "esto está muy bien" y eso vale el doble".

Roberto dijo que en esta edición tiene su paralelo en Daniel Aráoz, no sólo por el humor, sino porque "contesta al toque después de lo que te dicen".

"Sucedió mucho"

Amor fue la palabra elegida para Germán Martitegui en la entrevista que le hizo Fede Bal como host de "Masterchef Celebrity 2". El jurado se animó a hablar de Vicky Xipolitakis ante los rumores de una relación de pareja.

"Hay gente enamorada de vos. Es una imagen que te están haciendo. Tenías un amor grande por Vicky (Xipolitakis). Ella empezó como jugándote y se generó algo... pero vos no hablás de eso", señaló Fede al jurado y chef propietario de "Tegui".

Para Donato De Santis, la Griega se quedó atrapada en "sus ojos. Cuando ella le tiró un piropito y él hizo una mueca con la boca como diciendo "qué lindo". Mientras que Damián Betular remarcó que en esta edición "hay participantes que no lo miran (a Germán) mientras que explican; no lo miran. Y si les decimos por qué lo hacen, dicen: "no puedo". Yo creo que es por ese par de ojos claros; es cocinero y esa rudeza que creo que conquista a todos. Lo hace imposible".

A la hora de dar su versión de su relación con Vicky, Martitegui destacó "soy un caballero. Sucedió mucho igual. Es una gran persona, me hizo reír muchísimo. Me hizo sonreír. Ablando esta imagen de duro que tengo. Soy muy tímido. La timidez es un escudo y te protegés".

Fede aseguró que "tenés un corazón de padre y sos un dulce de leche"; a lo que Tegui pidió: "graben eso, por favor".

Consultadas por el jurado, Georgina Barbarrosa dijo que "tiene muy lindas piernas; se ven unos gemelos; unos cuádriceps. Es una ternura". Mientras que Dani "La Chepi" agregó: "¡El perfume que usa Tegui!. Es muy rico. Y tiene unas piernas... Se hace el malo pero adentro tiene un corazón enorme". Igual, la influencer aclaró: "me gustan todos en Masterchef. ¡No saben lo que son los técnicos!"