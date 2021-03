Los dotes ocultos de Diego Leuco: "acabo de arruinar mi vida de periodista"

domingo, 28 de marzo de 2021 00:00

Tiene un perfil marcado fuertemente por el periodismo político. Sin embargo, también tiene perfiles que no son conocidos pero que llaman la atención y mucho. Diego Leuco está al frente todas los días de Telenoche por la pantalla de El Trece y este sábado sorprendió a todos en La Noche de Mirtha mostrando esos dotes ocultos que también tiene.

Todo comenzó cuando Juana Viale le preguntó si le gustaría hacer un programa de entretenimiento. "Me encantaría. Para mi la política es un elemento más de mi trabajo. No es lo que más me apasiona en la vida, es lo que me toca. Fue apareciendo. A mi me gusta la conducción", comenzó expresando Leuco quien luego confesó: "me divierte imitar".

Como un juego se metió en el mundo de la representación y mostró cómo se puede poner en la piel de distintos personajes. Asegurando que le da "vergüenza imitar" se arriesgó y se "lució" replicando un par de figuras políticas. "Te hago un digno Hugo Moyano", adelantó antes de ponerse en la piel del sindicalista.

Al escucharlo, Bossi quedó con la boca abierta y sorprendido. Luego Leuco dio otro paso e simuló la voz de Luis Majul. "Acabo de arruinar mi vida de periodista", dijo después de que todos los invitados y la misma Juanita lo aplaudieran y felicitaran por ese talento.

"Ahí hay una veta, muy bien Leuco", señaló Viale a lo que Bossi agregó: "dedicate a eso, mantengámosno en privado con eso".

Pero no todo terminó ahí. Más adelante del programa, el periodista confesó que estudió 4 años magia y puso sobre la mesa una prueba de cartas. Antes de repartir un juego de cartas, advirtió que él "predijo" la carta que elegiría Juanita de otro maso nuevo.

¿El resultado? al final de la puesta en escena, la carta oculta en la caja de metal ubicada en medio de la mesa fue la misma que había elegido Viale de otro maso.

"Por qué descartaste la carrera de mago si te sale tan bien", le preguntaron sorprendidos por lo que alcanzó Leuco.

"Requiere mucho ensayo, laburo. Si un efecto sale mal acá, perjudicas a otras personas", aseguró confesando que antes de hacer este truco pidió asesoramiento.