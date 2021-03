Jésica Cirio: "pensé que era más fácil tener un hijo"

lunes, 22 de marzo de 2021 00:00

Jésica Cirio tuvo un largo 2020 luego de que su marido, el político Martín Insaurralde pasase por un complicado cuadro tras el coronavirus. Este nuevo año, su hija Chloé comenzó el jardín y asegura que con los protocolos por COVID, la escolarización se volvió complicada.

"Es mucho laburo tener un hijo, pensé que era más fácil. Estoy muy contenta que Chloé empezó el jardín de manera presencial a pesar de que no puedo organizarme por los protocolos que hay que cumplir”, confesó la panelista a Radio Mitre.

Pese a que alagó la personalidad tranquila de su niña, Jésica aseguró que ella no podría continuar con su rutina agregada a un trabajo diario. "No me bancaría trabajar todos los días de semana", sentenció.

La propuesta

En la Peña del Morfi, la rubia recordó cómo fue la propuesta de matrimonio de Insaurralde. Luego de 8 meses de novios y 3 años de "coqueteo", el político aprovechó una cena en Chile cuando festejaban su cumple-mes para hacer la propuesta. "Estábamos hablando de cualquier cosa y de repente, empezó a sonar una canción de Ricky Martin que a mí me gustaba mucho. ¡No acuerdo ahora cuál era; me va a matar!", dijo ella.

Y siguió: "él pidió que pidieran la canción y ahí me pregunta si me quería casar con él". La reacción de sus compañeros fue de admiración por el gesto del funcionario que resultó ser todo un romántico.

La conductora contó que esa noche, luego de la cena mientras dormían ocurrió un sismo en la zona y que los sorprendió en el hotel. Gerardo no pudo evitar hacer chistes con esta situación por supuesto.