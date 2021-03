La promesa de La Gunda al Loco Montenegro: "si paso este prueba..."

lunes, 22 de marzo de 2021 00:00

Este domingo se volvieron a encender las hornallas más famosas del mundo en los estudios de Telefe, en una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina. Y el fuego de la cocina parece haberse trasladado a los corazones de dos de sus participantes.

Es que los famosos tenían un gran desafío, cocinar un plato que estuvo por años en la carta de Germán Martitegui cuyo ingrediente principal eran ranas. El desafío consistía en que a lo largo de la noche, los concursantes tenían que seguir una serie de pasos que les iban revelando poco a poco.

En medio de la vorágine de la cocina, Santiago del Moro sube al balcón y habla con el Loco Montenegro con quien comienza a intentar captar la atención de Claudia Fontán. La rubia, al escuchar el llamado comienza a saltar y agitar un repasador y le hace una promesa a su compañero: "si paso esta prueba te acepto un café".

"Tiene muy buena proporción. Hiciste todo muy bien", la felicitó Donatto. "Me gustó verte con esa adrenalina, porque vi a alguien que estaba disfrutando de aprender cosas", aportó Germán. "Para mí que el plato no está tan bien y alguien les dijo algo", aseguró la Gunda mirando hacia el balcón. "Es que seguro le tienen miedo", agregó divertido Santiago, haciendo referencia a la estatura del Loco.

¿Cumplirá la Gunda?

El histeriqueo

Los rumores de que algo pasa entre ambos se dieron prácticamente desde el comienzo. Incluso Germán se había metido en la relación entre ambos al asegurar que Claudia había sido una mala compañera con él.

"¿Por qué te dio lo más difícil, la Gunda?", expresó en la noche de exquisiteces inglesas para tomar el té. Claudia se sorprendió y aseguró que "nada que ver. No sé cómo cocina él y no lo iba a perjudicar".

A lo que Martitegui le apuntó a "El Loco": "para mí, te sedujo y te dio lo más difícil". En tanto, ante la pregunta de Santiago del Moro sobre si hay onda entre ambos, el deportista dijo: "Vamos a ver después del café, Gunda". Ella, muerta de vergüenza, se tapó la cara.

"Me estoy enterando", señaló fuera del estudio de las grandes cocinas. "Me pone nerviosa que me carguen con alguien", agregó la actriz y conductora.