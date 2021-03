"Filtrada": Paula Chaves, irreconocible por una situación familiar

lunes, 22 de marzo de 2021 21:37

La modelo y conductora Paula Chaves gusta de mostrar la maternidad real que tiene su lado B. En ese plan, este lunes usó una particular estrategia para mostrarse a sus seguidores.

"Buen díaaaa. Ah re que estoy despierta hace 2 horas y ya no doy más", escribió al mostrar un video en el que un filtro copó sus ojos y su boca, al mejor estilo Elsa de "Frozen". Junto a ella estaban sus inseparables hijos Baltazar y Filipa que se divirtieron, además, por verse distintos.

Una de las razones es que estuvo participando del cumpleaños de Mery del Cerro y parece que el festejo se extendió pero las rutinas de los chicos tienen otros horarios. ¡Pobre Paula!

Conmovida por Mimi

Con los ojos llenos de lágrimas y con una impotencia que se escuchó en su voz, Paula Chaves se mostró indignada en las redes sociales. Con su hija Filipa en brazos y notoriamente conmovida, la modelo recurrió a su cuenta en Instagram para expresar lo que siente por un caso que definió como marcado por leyes que "son de mier...".

El caso que la hizo "estallar" es el de Mimi, una nena de 3 años que fue sacada de los brazos de la "familia de abrigo" que la venía criando desde los 6 meses de vida para llevarla a un hogar y luego enviarla con una familia adoptiva, por decisión de la justicia.

"No entiendo cómo una jueza, en este caso Mónica Fernández, tarda tantos años en entregar en adopción a una nena, que en este caso es Mimi, se la da a una familia para que la cuide todo ese tiempo, porque las leyes en este país son muy pero muy largas y muy injustas", comenzó expresando en su historia de Instagram.

La historia en cuestión se conoció a través de un informe que se difundió en Telefe Noticias y que conmovió a muchas figuras del espectáculo y de la prensa. Sobre esto, la mujer de Pedro Alfonso agregó: "en el momento que sale el informe en el noticiero de Telefe, a los 2 días la entrega en adopción en conjunto con una ONG que dice proteger a la familia y a los niños".

"En este caso no se escuchó el deseo de Mimi ni de esos padres que la cuidaron durante tanto tiempo mientras la justicia no hacía absolutamente nada. Es momento de replantearnos un montón de cosas y escuchar un poco más. Por favor se los pido, hagamos una causa entre todos. Hagamos escuchar esta madre, este padre y esta criatura que necesita volver con su familia", finalizó.

Por otro lado, escribió: “Mimi fue entregada este lunes a una pareja, sin ser escuchada. Sintiendo por segunda vez el abandono en su vida. Las leyes de este país claramente son una mie... y no sirven para nada. Pero algún juez que nos demuestre que los derechos de esta niña no van a seguir quedando en la nada. Sus mapadres están desesperados. No paremos, devuelvan a Mimi”.