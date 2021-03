Karina Gao habló de lo que hicieron sus vecinos: "me perturbó un poquito"

viernes, 12 de marzo de 2021 20:41

Karina Gao, la querida cocinera de Flor de Equipo, programa que conduce Florencia Peña por Telefe, pasó un duro momento cuando debieron hospitalizarla e inducirla al coma por coronavirus, estando embarazada; y ahora ya recuperada habló de la actitud que tuvieron sus vecinos para con sus padres.

“Quería comunicar algo que me perturbó un poquito. No es un descargo, pero sí quiero concientizar porque les pasó a mis papás durante mi hospitalización. Se expusieron mucho, aunque no estuvieron en el medio, y los vecinos cuando los veían los evitaban, como si ellos fueran leprosos”, comenzó relatando la chef en Instagram Stories.

“Me parece que hay mucho miedo al contagio, pero el COVID ya es un virus solitario. Para mis papás fue horrible porque estaban angustiadísimos porque la hija única estaba en coma y no sabían si iba a despertar. Y los vecinos evitándolos. Mi mamá se deprimió mucho. Encima la cultura china es muy colectivista, entonces cuando tus vecinos te evitan, para ellos es doblemente doloroso”, agregó.

“Fue muy feo y quiero concientizar. No creo que los vecinos lo hayan hecho a propósito. Es el miedo natural del ser humano y yo lo entiendo perfectamente. Nosotros fuimos muy conscientes y muy responsables. Mis papás no se aislaron porque yo nos los vi los últimos 15 días antes de mis síntomas. Sí estuve con mis suegros y ellos sí se autoaislaron dos semanas. Respetamos el protocolo y más porque ellos se pagaron el hisopado, les salió negativo y ahí recién salieron”, finalizó.