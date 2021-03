A los 82 años, Alberto Cormillot vuelve a ser papá: "es lo más lindo que me pasó"

viernes, 12 de marzo de 2021 20:27

Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini se convertirán en padres, ella por primera vez y el por tercera, de un bebito que crece en el vientre de su madre. La noticia fue confirmada por el mismo médico y Pasquini, quien reveló su embarazo con una foto en redes sociales.

"Será verdad eso de "desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo?" No se... Yo se que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o mas, esto es lo mas lindo e importante que me paso en la vida, y no podía ser con otra persona que no seas vos @drcormi", confirmó la joven en su cuenta de Instagram.

A sus 82 años, Cormillot señaló su gran deseo de volver a tener un hijo, algo que finalmente consiguió y que disfruta junto a la joven con quien vive gratos momentos en la vida. Ambos revelan las cientos de aventuras a las que se embarcan a diario, siendo esta la más importante de todas. ¡Felicidades a los dos!