Georgina Barbarossa a punto de arrancar con MasterChef: "soy un poco vaga para cocinar"

sábado, 6 de febrero de 2021 16:32

MasterChef Celebrity Argentina la rompió en el 2020 y con la idea de mantener el rating, la producción está preparando una segunda edición. Ya los contratos están filmados e incluso comenzaron las grabaciones de algunos adelantos.

Una de las participantes será Georgina Barbarossa quien adelantó que no es una mujer competitiva pero que decidió formar parte del ciclo porque le encanta la propuesta. "Es el mejor programa de la televisión que hay en este momento. Me parece una producción superlativa. No hay nada de conventillo, la gente aprende, dan tips fantásticos, es súperdidáctico. Me parece el programa más maravilloso que he visto en años, desde la decoración, la dirección de arte", aseguró en las redes oficiales de MasterChef.

La temporada pasada, Claudia Villafañe ganó un millón de pesos que prometió destinar en parte a organizaciones benéficas. "No soy una mujer competitiva. Me entusiasma encontrarme con pares y aprender. Obviamente que quién no quiere ganar un millón de pesos, pero lo que más me atrae además de aprender es lo lúdico. Me gusta mucho jugar", agregó Geo.

Finalmente, aseguró que no le gusta cocinarse para ella misma. "Es un desafío para mí. Me encanta cocinarle a mis hijos, pero soy un poco vaga. Si estoy sola, llamo a un delivery. En mi casa nunca hubo televisión a la hora de la comida. Cuando se come se habla, es el horario del reencuentro. No se prende la televisión salvo para algún mundial de fútbol. Por eso es un momento sagrado", sentenció.

Georgina fue una de las últimas confirmaciones y competirá junto a: Andrea Rincón, Dani La Chepi, María O´Donnell, Hernán "El Loco" Montenegro, Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Carmen Barbieri, Alex Caniggia, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero, Juanse, Cae, Candela Vetrano, Claudia Fontán y Mariano Dalla Libera.