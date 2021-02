Diego Poggi contó cómo está con su papá después de contarle que es gay

sábado, 6 de febrero de 2021 10:53

Hace semanas atrás y después de meditarlo por mucho tiempo, el periodista Diego Poggi publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla que mostraba la conversación que tuvo con su padre al confesarle que es gay. El joven sorprendió con la respuesta que recibió al abrir su corazón: "Olvidate de que tenés papá", le dijo en ese momento, el hombre.

“Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable. Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!”, señaló el periodista de TN.

Sin embargo, tras compartir las imágenes aclaró que se arrepintió de mostrarlas y señaló que su padre es un "buen tipo". Sin embargo, ahora amplió el tema y dio más detalles de cómo quedó la relación entre ambos.

"Mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo. El primer lugar, donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”, reveló en No se puede vivir del amor sobre cómo quedó el vínculo.

Antes de cerrar, agregó que su padre siempre supo cuál era su orientación sexual pero sentía la necesidad de decírselo sin vueltas. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo”, finalizó.

La repercusión de sus mensajes continuó en crecimiento y Poggi publicó un nuevo mensaje de agradecimiento, acompañado por un corazón. En tanto, en su cuenta de Instagram compartió unas emotivas palabras con sus seguidores. “Qué hacen, cómo están?”, saludó Diego con un gesto entre sorprendido y aliviado, que remató con un “¡Qué viernes, eh!”, en clara referencia al revuelo que había causado su publicación en la red del pajarito.

En la siguiente historia, el conductor de Take away por Radio Berlín fue más explícito y se dirigió a propios y extraños. “A todos los que me mandaron mensajes, estoy bien, gracias por preocuparse”, aclaró el periodista levantando su pulgar derecho. “A todos los que están en la misma, los abrazo. Y si no sabés de qué estoy hablando, mucho mejor, porque no es importante”, agregó.