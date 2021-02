Paula Cháves afronta un gran cambio: "Pedro está peor que yo"

sábado, 6 de febrero de 2021 00:00

En su primer semana de vacaciones, Vero Lozano se alejó de la pantalla chica y pasó a disfrutar de las paradisiacas islas junto a su amiga, la periodista Analía Franchín y sus respectivas familias. Hasta este viernes 5 de febrero, Cortá por Lozano estuvo bajo la conducción de Zaira Nara y para el próximo lunes se espera el siguiente cambio.

El programa continuará de la mano de la modelo y también conductora Paula Chaves quien vuelve a la televisión tras haber dado a luz a su tercera hija, Filipa. La bebé, de quien Paula aseguró que ya come comida, implica todo un desafío para sus padres ya que será la primera vez después de su llegada que Paula se toma unos días para el proyecto de Telefe.

"Veremos cómo nos organizamos, quiero que sepan que estoy puérpera, no sé cuánto tiempo dura el puerperio. Filipa ya empezó a comer, entonces cuando en enero hablé con la producción y me preguntaron '¿Estás para febrero?', y yo haciendo cálculos dije sí, Filipa ya va a comer entonces pega un tirón más largo. Pero bueno, estoy sin dormir, hace un año que estoy en cuarentena, con la única gente que me comunico es con gente pequeña", bromeó en un mano a mano con quienes serán sus compañeros en los próximos días.

"Nos vamos a divertir acá", señaló su amigo Marcelo Polino, en apoyo a sus palabras. "Pedro está peor que yo, en estos días estoy con la mecha muy corta, de repente tengo una paciencia absoluta y de repente tengo la mecha corta así que Pedro se está cargando de paciencia para poder abordar a los niños y contenerlos en estos días. Yo creo que vamos a estar muy bien", agregó la modelo.

En ese momento, Zaira le indicó que el equipo del programa la ayudará en todo y que podrá ir tranquila. "Dejale una bananita pisada a Filipa o alguna cosita que ella pueda comer" (...). En ese aspecto, Diego Ramos tomó la palabra y le aclaró que no todo será color de rosas.

"El lunes vos vas a venir acá y vas a tener un día divino y un programa genial, pero me parece que te vamos a poner un aprieto también, va a ser una gran prueba. Lo bueno de estar rodeada de amigos es que te queremos mucho, lo malo es que te conocemos mucho", le aseguró. "No es una amenaza Pau, quedate tranquila que yo lo chequeé, no es tan grave pero no te voy a contar", agregó Zaira.