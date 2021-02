Cachete Sierra, reveló qué lo seduce en una pareja: "Cuando te enamorás...”

sábado, 6 de febrero de 2021 00:00

Luego de consagrarse como uno de los solteros más codiciados y ganarse el mote de “galán” en su paso por Cantando 2020 (donde se consagró campeón junto con Inbal Comedi), Agustín “Cachete” Sierra rompió el silencio sobre sus gustos a la hora de la conquista.

"¿Sabés qué? Me seduce mucho la mujer con cara de traste. La que no sonríe mucho y vos decís ‘¿qué le pasa?’”, sorprendió el actor en Intrusos, al ser indagado por Paula Varela.

“Me seduce esa que te tira una sonrisa cada muchísimo. Eso me seduce un poco, la que no me da bola", agregó, dejando en claro sus preferencias en el ámbito del amor.

Aparecieron fotos íntimas de Agustín Sierra, totalmente desnudo: "Se filtraron y no está bueno" Y cerró, sincero: “Después rubia, morocha, introvertida o extrovertida no importa. Cuando te enamorás, te enamorás”.

Fuente: ciudad.com