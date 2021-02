Barby Franco reveló una conversación con Pampita: "duele todo el cuerpo"

miércoles, 3 de febrero de 2021 17:27

Pampita cursa sus días de aislamiento tras dar positivo en Covid-19 y si bien hasta el momento poco se sabe de su estado de salud y sintomatología, fue la propia modelo indicó que estaría bien, tras subir un tierno video en el que se habla con sus hijos por la ventana.

Sin embargo, su embarazo encendió las alarmas de sus allegados, quienes se preocuparon por ella inmediatamente después de que la noticia trascendió. Una de ellas fue Barby Franco amiga y panelista de la modelo en su programa Pampita Online, quien quiso brindar su apoyo a su amiga y recibió una respuesta inesperada.

"Le mandé un mensaje el otro día para ver cómo se sentía y me clavó el visto”, reveló Barby en LAM. Rápidamente tras escuchar su versión, Ángel De Brito le aseguró que “saliste de la secta de Pampita, ya estás acá y te arruinamos”.

Lejos de punto final al tema, Barby agregó que "le escribí por Instagram, porque por WhatsApp directamente no te contesta, y me clavó el visto. Hablo más por Instagram que por WhatsApp con ella, pero no”.

Sin embargo, este miércoles la modelo y ex pareja de Fernando Burlando aseguró que finalmente le respondió el mensaje y le aseguró que se está recuperando de a poco. "Me dijo que estaba bien, que no estaba viendo nada de televisión. Me dijo 'me la paso durmiendo, acá un poco mejorando, cuidate mucho que es un virus espantoso y te duele todo el cuerpo. Te mando un beso grande y te quiero mucho'".