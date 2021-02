"Te amo para siempre": nació el ahijado de Paula Chaves, su "detector" de coronavirus

viernes, 26 de febrero de 2021 00:01

Paula Chaves quería estar cerca de una amiga que estaba en los últimos días de embarazo de su ahijado. Estaba terminando sus participaciones como conductora de "Cortá por Lozano" y decidió hacerse un test rápido. Dio positivo y con ello, llegó el aislamiento para ella y su familia, que están transitando sin mayores complicaciones.

Este jueves, ella hizo el anuncio esperado con una foto de su amiga con una enorme panza en la dulce espera: "Soy madrina... bienvenido Bartolomé. Te amo para siempre". El pequeñito fue el motivo por el que Paula decidió chequearse y se enteró que estaba transitando la enfermedad. "Un pan bajo el brazo" que sin duda ella no esperaba pero que fue más que conveniente.

Paula no habla sobre su estado de salud pero sí se muestra en Historias de sus redes. Está muy activa jugando con sus pequeños y muestra los progresos en movimiento libre y en la alimentación complementaria de Filipa. Incluso, la modelo y conductora lee libros al respecto para seguir teniendo éxito con el método BLW, con el que los bebés toman ellos mismos los alimentos, cocidos y cortados de manera de facilitar el agarre y evitar ahogos, y descubran sabores.

¡Ya queda menos para alzar al pequeño Bartolomé!

El síntoma revelador

Paula Chaves dio positivo en un test rápido de coronavirus y en los dos últimos días que condujo "Cortá por Lozano" contó que tenía un malestar.

Sin imaginarlo siquiera, Paula contó que "estaba mal de la cervical. Me duele la espalda y no me puedo mover", en el inicio del penúltimo programa que condujo íntegramente. El miércoles, día en que regresó Vero Lozano a tomar el timón de su programa, e bromeó sobre su dolencia e incluso si Pedro Alfonso hacía algo para aliviarla.

En el programa de este viernes, Vero Lozano comenzó "mandándole un beso a Paula que dio positivo de COVID. Estamos hisopados y perfectos, protocolos aplicados. Esperamos que esté bien muy pronto y su familia también".

En tanto, en Masterchef Celebrity 2 la reacción fue otra. Paula había sido invitada al reality de cocina, que empieza el lunes, y había estado en contacto con los participantes. Con lo cual se decidió esperar unos días para hacer los hisopados a los concursantes y luego volver al ruedo.