"¡Contestale!": Alex Cannigia desconcertó e hizo reír a Germán Martitegui

Alex Cannigia es, por lejos, el personaje más extravagante de "Masterchef Celebrity 2", y hace gala de sus espontáneas ocurrencias y también, de su talento para cocinar que va sorprendiendo. Aunque pasó a la primera gala de eliminación para este domingo, tuvo su momento "estrella" con Germán Martitegui, el jurado más estricto del reality.

Cuando estaba por probar su plato, al cantante le llamó la atención el traje del chef y lo elogió. Seguidamente, le preguntó si con esa "pilcha" cocinaba en su restaurant. Germán no pudo evitar tentarse. "Tipo, van como quieren fashion o con todo el "vestimental" de chef", dijo.

Llega el Emperador @alexcaniggia con su “South African chicken” (?) y el jurado reconoció que subió un poquito el nivel de su plato uD83DuDE0E #MasterChefArgentina pic.twitter.com/O3MG5CuXUQ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 26, 2021

Germán miró a Germán Betular y le murmuró: "ayudame", a lo que su compañero le respondió: "contestale, qué te ponés". "No sé, me pongo una remera y un delantal y cocino", le señaló Martitegui, tentado.

Sobre la devolución a Alex, Germán apuntó que "de 100 escalones, subió uno. Me parece que está bien". "No me quisieron decir que la rompí; a mí, que soy un agrandado", se sinceró el joven. ¡Tomá!

Dani "La Chepi" se deschavó

La influencer argentina Dani "La Chepi" incursiona como cocinera nada menor que frente a las hornallas de Masterchef Celebrity y como es de costumbre, desde el programa quisieron conocer un poco más a la joven que este miércoles emocionó al jurado con su plato.

La rubia cocinó un pollo tal cual le gusta a su hija Isabela, y le indicaron que su presentación tuvo sabor a familia. Sin más la rubia se quebró en emoción y disfrutó el momento después de un debut con tropiezos.

De esta forma, "La Chepi" habló en detrás de cámara y le dio a sus seguidores una fuerte frase que la representa. después de una seguidilla de preguntas a sus compañeros, la influencer apostó a la polémica y aseguró que su perfil podría estar marcado por la frase "es al pedo empujar cuando el miembro es corto". Ante la risa del entrevistador, retrucó "¿es mucho?".

En ese mismo escenario aseguró que su lugar en el mundo es estar al lado de su hija, siempre, sea donde sea que se encuentren. Mirá el divertido momento: