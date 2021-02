Julieta Nair Calvo y una desopilante anécdota con su juguete sexual favorito y un carpintero

martes, 2 de febrero de 2021 00:00

Julieta Nair Calvo inició su carrera de la mano del público infantojuvenil con Reina Reech, Cris Morena e incluso Disney Junior con "PlayGround". Sin embargo, dueña de una escultural figura, poco a poco se ha ido abriendo a un público más adulto y en los últimos años deslumbró en "Las Estrellas" y "Separadas".

Con este nuevo perfil, se animó al interrogatorio de Estelita en el programa Los Mammones quien le consultó sobre el lugar más raro donde mantuvo relaciones. "Creo que lo dije alguna vez. En una casa abandonada. ¡Ay que tenebrosa!. Paseando paseando. Una inconsciente. Era más chica", aseguró.

Después de confesar que tiene fantasías, pero que prefiere no contarlas, explicó que el tema de los juegos de rol y de disfrazarse no va con ella. “¿Sabés que no? Me da pudor. ¿Sabés qué me da pudor? ¿Cuándo arranca? Por ejemplo, te cambiaste, salís del baño, abrís la puerta, y ¿qué hacés, una coreo?", se preguntó.

Después, llegó el momento de inaugurar una sección nueva en la que la actriz tenía que optar entre algunos juguetes sexuales y eligió un succionador de clítoris. “Esto me persigue a mí. Yo lo tengo hace bastante, cuando acá no existía y me lo mandé a comprar de Madrid. Hace como una pequeña vibración, como que te chupa. Es raro, pero hasta que no lo probas no entendés lo que te estás perdiendo”.

Finalmente, relató una desopilante anécdota que vivió con su juguete favorito y una visita. “El otro día vinieron a arreglarme la mesita de luz que le faltaba una manija y me dijeron: ¿podemos abrir señora? Sí, sí, le dije. Y abrieron ¡y estaba! Y yo pensé: estos saben”, sentenció.