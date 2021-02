El mal momento de Damián de Bake Off: "es horrible, muy incómodo"

martes, 2 de febrero de 2021 00:23

Es el ganador del certamen de pasteleria televisiva más famoso, Bake Off, sin embargo antes que eso, es humano y los errores los puede tener. Damian Pier Basile tiene una gran habilidad sin embargo en las últimas horas las estrellas no se alinearon y le tocó atravesar un muy mal momento.

Es que se comprometió a hacer una torta especial pero se le desmigaba al momento de armarla y se le caía el ganache. El combo de mala suerte, lo contó en su historia de Instagram donde confesó que iba a tener que hablar con quien se la encargó para decirle que no iba a poder entregarla.

"Estoy en un momento horrible, muy incómodo", comenzó expresando en su cuenta donde se lo ve sentado en el auto con cara de preocupación y con el texto en el video que dice "no todo es color de rosa".

Luego avanza en el video y explica qué problema se le presentó: "tengo que llamar a un cliente que me encargó una torta para mañana y decirle que no la puedo hacer. Intenté hacerla pero se me empezó a romper, desmoronar, no me sale. Por suerte es una persona de confianza y la idea de la torta había sido mía".

Finalmente en otro video con el mensaje "Vamos por el plan B, mañana es otro día", Damián destacó: "necesito superar esta frustración, no puedo ser tan boludo".