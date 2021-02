"Querida mamá seguí sobrevolándonos", el emotivo recuerdo de Moria Casán

martes, 2 de febrero de 2021 10:43

Hay sentimientos que se mantienen en lo más profundo del corazón, más allá del tiempo y las adversidades que se tengan que pasar. Uno de esos es el que muchas veces genera una madre. Bajo ese sentimiento, Moria Casán recordó este martes a su mamá quien un día como hoy falleció.

La vedette le dedicó unas sentidas palabras en plena madrugada y lo hizo con una foto en la que se las ve a ambas juntas con un abrazo que sin dudas es inolvidable. El posteo lo compartió en Instagram donde sumó más de 20 mil Me Gusta en 6 horas.

La carta la inició con un "Querida mamá" y luego repasa el sentimiento que la acompaña desde aquel día en el que su madre cerró los ojos por última vez. Allí le agradece por su protección y le pide seguir cuidándo a la familia, tanto a ella como su hija y sus nietos.

"Te fuiste en el 2001 o sea que hace veinte años hoy que te fuiste, te llevo siempre conmigo, te adoro, te amo! Gracias por darme la vida y por cuidarme para que permanezca en este mundo tan hermoso en el que vivo", dice el inicio del posteo.

Luego agregó: "Gracias por cuidar de Helena, de Sofía y Dante, por protegernos a todos nosotros, te amo Rosa Faga! Seguí sobrevolándonos #LoveMamá".

Moria Casán quedó en el centro de la polémica esta semana después de que confesó que este viernes tiene turno en La Plata para aplicarse la primera dosis de la vacuna rusa.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, señaló en Implacables.

“No se sabe si inmuniza o no, pero yo creo en la ciencia”, agregó destacando que si bien aun no tiene turno para la segunda dosis, tienen que pasar 21 días desde la primera aplicación.