"Sería rarísimo que...": el sincericidio de Paula Chaves en San Valentín

domingo, 14 de febrero de 2021 15:22

Con muchos proyectos para este 2021, que iniciaron con el regreso a la TV por una semana en "Cortá por Lozano" y campañas publicitarias, Paula Chaves y Pedro Alfonso rearman su dinámica familiar que los mantuvo unidos en la cuarentena. Además, en pandemia recibieron a su tercera hija, Filipa.

En el día de los enamorados, Paula eligió una bella foto de ambos con el mar de fondo dándose un beso. "Somos cero románticos... Jamás nos acordamos de las fechas... Seria rarísimo que me regales Flores... Pero sos TODOOOO... mejor Compañero no podría tener... Gracias por hacerme llorar de risa, por paternar a la par, por ayudarme a bajar mil revoluciones y enseñarme a conectar en el momento... TE AMO CADA DIA MAS ... Me encantas @pedroalfonsoo", destacó en el posteo en Instagram.

Los seguidores de la pareja los colmaron de halagos y recordaron los orígenes de su amor, allá en las pistas del Bailando por un sueño, cuando el juego mediático terminó en boda y la llegada de sus 3 hijos, a la par de forjar una carrera en teatro y TV.

¡Tan lindos!

¿Se queda?

Esta semana, Paula Chaves estuvo al frente de "Cortá por Lozano" y su familia está más que feliz, al igual que sus seguidores que la extrañaban en la pantalla.

Y la producción del programa de Vero Lozano, que está de vacaciones en familia y con su gran amiga Analía Franchín, está dispuesta a mimarla ya que el lunes estuvo como entrevistado su esposo Pedro Alfonso y este martes, su hermana, la actriz Delfina Chaves. En una charla en la que abundaron los "frenos" para contar intimidades, ambas respondieron preguntas de Diego Ramos y hasta disfrutaron de un saludo de Albert Baró, al que Paula dijo querer mucho y que deseó en un momento que fuera su cuñado.

En las redes sociales se tejía otra historia. Es que Pedro Alfonso se la jugó y mostró cómo digitalmente reemplazó la cara de Vero Lozano por la de Paula en el afiche oficial del programa. Ella compartió "el juego" con humor en sus historias pero... más de uno pensó en otra cosa.

¿Será que se sumará al staff del programa de Telefe? ¿Qué dirá Vero?