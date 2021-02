¡Sí, quiero!: Abel Pintos le pidió casamiento a Mora Calabrese

domingo, 14 de febrero de 2021 06:45

No esperábamos menos de él y aunque no sabremos qué le dijo; imaginamos las palabras más hermosas. Abel Pintos le pidió casamiento a su pareja y mamá de su bebé Agustín, la empresaria Mora Calabrese y el dulce momento quedó grabado. El cantante compartió el video en sus redes y las reacciones explotaron.

En las primeras horas del día de San Valentín, Abel posteó momentos con sus amores (Mora, su hija mayor y el precioso Agustín) y remató la publicación con algo inesperado. En un video que fue grabado al modo "cámara escondida", se los ve a Mora y Abel en un verde parque, abrazos y muy relajados. En un momento, él la suelta y... se hinca para mostrarle una cajita con el anillo.

Ella, entre sorprendida y conmovida, se toma de las rodillas y después, se lleva las manos a la cara. Las lágrimas ante las palabras de su amor, terminaron en un dulce beso y el mejor de los abrazos.

"Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días", escribió Abel en el posteo que a las primeras horas de este domingo lleva más de 171.000 reacciones. Los mensajes de felicitaciones llegaron de sus fans y de muchos famosos entre ellos Ángela Leiva, Natalie Pérez, Connie Ansaldi, Floppy Tesouro y Antonela Roccuzo. ¡Y que viva el amor!

Mirá el posteo de Abel con el emotivo video al final:

El amor de mi vida

Cuando el reloj marcó las 00 horas de este 12 de febrero, el nuevo video de Abel Pintos, "El Amor en Mi Vida" quedó habilitado para reproducirlo en varias plataformas.

El cantante venía generando gran expectativa con el material y una vez que lo lanzó generó el delirio y la locura de sus seguidores. En apenas media hora el video, dirigido por Agustina Tafet, superó en Youtube más de 17 mil reproducciones y cientos de mensajes.

El video dura 4:05 minutos y comienza mostrando al cantante recostado en una balsa y mirando al cielo, en lo que aparenta un naufragio en plena noche y con el cielo como testigo. Luego el cielo del amanecer envuelve al protagonista mientras él le canta a su verdadero amor. El final de las imágenes sorprende.

El Amor en Mi Vida es mucho más que el nombre de su nueva canción y video, es el título de su nuevo álbum de estudio que va a editar en este 2021. Aún no trascendió más detalles de los temas que contendrá ese disco ni los ritmos a los que apelará pero ya el recientemente estrenado consiguió una muy buena repercusión en sus seguidores.

"No sé si será su mejor canción porque no soy nadie para decirlo pero si causa una emoción tan enorme. Siempre me trasmite tanta paz y amor", escribió una de sus seguidoras a lo que otra agregó: "No puede ser que con cada canción termine llorando".