¡Lo dijo! Noelia Marzol confesó cómo se llamará su hijo

jueves, 11 de febrero de 2021 12:28

A la medianoche y por la historia de Instagram. Finalmente Noelia Marzol confesó cómo se llamará el bebé que viene en camino. La rubia con su marido, Ramiro Arias, hicieron el anuncio entre bromas y con una gran sonrisa.

La modelo transita su quinto mes de embarazo y cada avance de su gestación lo comparte en las redes sociales con sus seguidores. Allí se la ve ansiosa por la llegada de "porotín" y muy feliz con su pancita que luce hermosa.

Este miércoles, cuando estaba terminando el día, la rubia confesó que quedó definido el nombre de su hijo y que es de origen italiano. Para develarlo usó la incógnita y jugó con sus seguidores para que lo adivinaran.

"Es un nombre italiano, algunos le van a poder decir Tortu, cariñosamente, ¡nada de hacerle bullying a mi hijo por Dios!", lanzó Noelia como pista pero sin dar más detalles. Luego mostró una divertida imagen de un personaje de las Tortugas Ninja que luce en su cinturón la letra "D".

"Ya si con este no lo sacan, me enojo", escribió sobre la imagen de la caricatura y los que conocen a los personajes animados no dudaron en cual era la respuesta. Minutos después ella misma lo confesó.

"Lo tiramos, porotín que está ahí y crece y crece se va a llamar Donatello", confirmó.