Pollo Álvarez tras la muerte de Úrsula: "No me alcanza con que el asesino esté preso, quiero más"

jueves, 11 de febrero de 2021 12:02

El asesinato de Úrsula Bahillo (18) conmueve al país y sigue generando repercusión en figuras del mundo del espectáculo que se solidarizaron con la causa y pidieron que se detengan los femicidios en el país. Una de las personas que salió con un fuerte reclamo es el Pollo Álvarez quien hizo un descargo en su programa Nosotros a la Mañana donde pidió el mayor peso de la ley no solo para el asesino.

"Tiene que ser el tema de todos los días. Lo de Úrsula indigna, molesta, da ganas de salir a la calle", comenzó expresando notoriamente enojado y molesto por el crimen de la chica en manos de su ex novio que es oficial de la policía de Buenos Aires.

Luego agregó: "en lo personal, no me alcanza en que solo esté preso el asesino, quiero más. Se hicieron mal las cosas, Hubo 18 llamados, pedidos de auxilio, castigar al juez, al fiscal. Tiene que haber un castigo sino quien pagan ellos, quien devuelve la vida a Úrsula, quien paga por el grave error de no escuchar a una mujer".

El femicidio ocurrió en la localidad de Rojas y por el hecho quedó detenido su exnovio, Matías Ezequiel Martínez (25), sobre quien caían 18 denuncias de Úrsula pero también de otra ex de él. Pese a todo, no fue escuchada y la justicia no alcanzó a darle ni siquiera un botón antipánico.

Al igual que el Pollo Álvarez, varias figuras salieron a reclamar justicia por la chica, entre ellos Susana Gimenez, Wanda Nara, Flor Vigna y Natalie Pérez, entre otros.