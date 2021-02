"Voy a llorar": el enojo y pedido de ayuda de Isabel Macedo

miércoles, 10 de febrero de 2021 00:00

La maternidad real copa cada vez más las redes y las famosas son algunas de las protagonistas para "desromantizar" lo que se vive sobre todo con los más pequeños. Isabel Macedo es una de ellas y este martes, mostró una escena con la que más de una mamá se identificará.

En sus historias de Instagram, compartió que había pasado una mala noche debido a que su hija Belita cursa un resfrío y las molestias para respirar le alteraron el sueño. A lo largo del día, fue transitando sus vaivenes de humor ya que toda enfermedad tiene su ciclo de vida, más allá de la asistencia de medicamentos. En la mañana, su esposo Juan Manuel Urtubey había logrado que tomara un jarabe.

Y ese fue precisamente el punto en que reparó la actriz. En medio de los gritos y el llanto de Belita, pidió ayuda a sus seguidores: "quiero hacer un llamado; a ver si alguien sabe. Vieron que hay un sistema que vos ponés algo, que lo impermeabiliza y cuando se cae el líquido rueda y no te entra en dentro del sillón. Todo el tiempo se me está manchando este sillón. Ahora se me cayó remedio de la gorda, que no quería tomar".

Con un paño en mano y tratando de sacar la mancha, Isa le habló directo a Belita que vio la expresión contundente de mamá: "¿Vos llorás? Yo quiero llorar; mirá cómo me quedó el sillón". Entre preocupada y cansada por un largo día, la actriz mostró una situación típica de la vida con bebés.

¡Te bancamos Isa!

Nueva oportunidad

Isabel Macedo cambió su vida al 100% desde que se casó con Juan Manuel Urtubey. Atrás quedaron las luces de las cámaras, las grabaciones televisivas y la locura de la gran ciudad. Hoy su vida transita por un mayor contacto con la naturaleza, nuevos aprendizajes y vivirla a pleno.

Hace 2 semanas contó que empezó un viejo sueño, aprender a jugar al tenis, y cada vez que puede le cuenta a sus 2 millones de seguidores cómo va ese camino del deporte. Pero no es lo único que aprendió y disfruta hacer.

Con Juan Manuel Urtubey aprendió a querer Salta con toda su belleza y las riquezas que le regala la naturaleza. Junto a él recorre cada rincón de toda la extensión de esa provincia y lo hace a pie, a caballo o incluso a moto.

Su vida es "a todo o nada" con él y el pasado lunes lo plasmó en un posteo que hizo con un par de fotos y varios videos donde se los ve muy unidos y andando en moto por las rutas, entre medio de los cerros.

"Acá estamos. En el país más lindo del mundo, en una provincia que no deja de sorprenderme. Ya la recorrí de punta a punta y la sigo amando cada día más", escribió junto a aquel posteo destacando: "ahora también soy rider".