El estado de salud de Carmen Barbieri tras contagiarse el virus intrahospitalario

miércoles, 10 de febrero de 2021 00:33

Carmen Barbieri se va recuperando de a poco del coronavirus que la mantiene internada desde hace 20 días y en ese proceso contrajo un virus intrahospitalario al cual está haciendo frente. Este martes, Marina Calabró compartió el parte médico que recibió Fede Bal sobre el estado de salud de su madre y aseguró que está mejor.

La periodista señaló que de a poco va respirando por sus propios medios y va dejando atrás la neumonía bilateral que la aquejaba desde que obtuvo el resultado positivo de Covid-19 el pasado 18 de enero.

“Le sacaron el tubo de la tráquea y ya está respirando por sus propios medios. Además, está despierta, sin fiebre, aunque sigue con una cánula con oxígeno en su nariz, y algo sedada”, expresó en "Lanata Sin Filtro".

Este fin de semana, Fede Bal en diálogo con Susana Roccassalvo contó que la actriz mejora sus valores, dentro del coma inducido, y recibe nueva medicación para poder hacerle frente a la enfermedad. “Sigue estable y mejora lentamente. Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, señaló.

Desde el 28 de enero está en Terapia Intensiva y por aquel entonces los médicos decidieron intubarla y llevarla a un coma farmacológico para poder tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad. Su recuperación ha sido lenta y progresiva.

“Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, señaló Bal.