"Dos palabras": Nicole Neumann, más cerca de Pampita

miércoles, 10 de febrero de 2021 15:09

Nicole Neumann y Carolina "Pampita" Ardohain tuvieron más peleas que acercamientos en los últimos años, por eso, el gesto mutuo cuando atravesaron el coronavirus sorprendió y más de uno se ilusiona con una "reconciliación" entre ambas.

En "Nosotros a la mañana", Nicole habló abiertamente de la situación tras difundirse la foto de la modelo embarazada de 4 meses: "no retomé ningún vínculo porque en realidad no había vínculo. Ella en su momento, cuando yo estaba con COVID y varios periodistas sin saber la verdad empezaron a hacer leña del árbol caído, me apoyó. Me pareció que estando en la misma situación y ella encima embarazada, correspondía que yo le diera mi apoyo público".

"Me parece espantoso que cuando una persona está enferma, en un momento de debilidad y encima embarazada, que debe ser más delicado, le estén dando con un palo encima", agregó.

Ante la pregunta si todo quedó allí, en un intercambio de gentilezas, afirmó: "cruzamos dos palabras nada más". ¿Se vendrá la reconciliación pública?

Panza de amor

Carolina "Pampita" Ardohain ya tiene 4 meses de embarazo de su primera hija junto a su esposo, el empresario Roberto García Moritán y él lo celebró por lo alto y a pura ternura.

Mostró a la modelo recostada con su panza al descubierto, y se puede ver cómo asomó su pequeña. Y es que las últimas fotos de la también conductora no la mostraban aún en ese evidente estado ya que en el primer trimestre, lo que levantó sospechas sobre su estado fue que su busto se hizo notar más.

Después, se conoció que ella y García Moritán tenían coronavirus y estuvieron aislados en su casa, incluso alejados de los hijos de ella con Benjamín Vicuña por precaución. Si bien su embarazo es de cuidado, pudieron transitar el cuadro sin complicaciones.

García Moritán ya se reintegró a su trabajo y así lo mostró en sus redes, aunque no se refirió al estado de su esposa. Sin embargo, con la foto que hoy compartió se la ve en su mejor estado. ¡Viva la vida!