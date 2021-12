Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes donde Mugjan descubre la verdad

martes, 21 de diciembre de 2021 00:00

Tras haber sido dada de alta por un intento de suicidio, Mugjan volvió a la mansión de Ali Rahmet Fekeli y busca recuperarse cerca de tía y su pequeño bebé, mientras que Yilmaz mantiene la firme decisión de divorciarse de la médica. En tanto que en la Tierra Amarga en la que ahora Züleyha está presa, Demir no da brazo a torcer sobre alejar a la mujer de sus hijos.

Sin embargo, en medio de la recuperación que Mugjan trata de afrontar, este martes se verá que la mujer se enterará de la verdad de por qué su esposo no estuvo a su lado en el hospital, tras la dura decisión que tomó de terminar con su vida. Su tía le había dicho a la joven que un tractor había volcado en el campo y Yilmaz debió ir a asistirlos.

Sin embargo, lo que había ocurrido era otra cosa. El joven se encontraba acompañando a Züleyha en el juicio por el ataque a Demir y terminó preso tras un enfrentamiento con el millonario Yaman. "Un amor infinito, Alí Rahmet y Yilmaz se presentaron a la audiencia de Züleyha Yaman. Yilmaz contrató a la abogada para defender de Züleyha", leyó la joven del diario.

En ese momento, ante las advertencias de su tía para que no continuara leyendo, le reveló que por la nota periodística lo que había ocurrido ese día mientras ella tomaba la decisión de terminar con su vida. "Yilmaz lo arriesgó todo, su libertad, porque la ama a ella... a él no le interesa el bienestar de su esposa", agregó con dolor.

Por otro lado, en la casa de la familia Yaman, Demir y Hunkar mantuvieron una conversación en la que ella hará hasta lo imposible para hacer entender a su hijo que no puede alejar a Züleyha de los bebés. Sin embargo, en una actitud de no querer entrar en razón, el hombre discute con su madre.

"Por mí ella no sentía nada, estaba obsesionada con Yilmaz, pero tu no predijiste esto, pensabas que sería feliz. Me ha destrozado la vida, ella también sufrirá, va a extrañar a sus niños", cerró en hombre.