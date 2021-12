Asli Samat, Melike en Hercai: "hay una persona que quiere vivir"

martes, 21 de diciembre de 2021 00:00

"Si tan solo pudiéramos preocuparnos por nosotros mismos mientras estamos vivos". Las palabras son un fragmento de un largo mensaje que publicó en Instagram, Asli Samat, la actriz que interpreta a Melike en Hercai, la serie turca que sigue liderando el rating en las tardes por Telefe.

La historia de amor y venganza de las familias Sadoglu y Aslanbey suma cada vez más tensión y desamor. Más allá de la narrativa, la vida de los personajes también es seguida por los fanáticos de la serie y entre ellos ahora se vuelve a destacar la de Asli, la actriz de 30 años cuya vida estuvo marcada por un fuerte cambio corporal. Hasta hace unos años la gordura afectaba no sólo su ánimo sino su salud, convirtiéndose en una verdadera amenaza. Después de un tratamiento logró adelgazar y hoy luce una figura sorprendente.

En Hercai se la conoce en lo que fue ese proceso para recuperar el peso ideal. En la ficción turca interpretó a la ama de llave y confidente de la protagonista Reyyan (Ebry Sahin). El personaje, cargado de ternura, se ganó el corazón de los televidentes desde el primer momento pero aún más lo hizo con su historia de vida real.

En las redes sociales, la actriz tiene una importante presencia donde luce espléndida y con una alegría que siempre se nota en su rostro. Pero también usa las mismas para dar testimonio de vida y dejar mensajes para sus seguidores. Eso es lo que hizo en Instagram en los últimos días donde hizo un posteo que invitó a reflexionar sobre la vida.

El posteo en Instagram, que fue acompañado con 3 fotos, dice: "En estas fotografías, hay una mujer de muchas formas, con sus errores, sus logros y sus disgustos. Hay una persona que quiere vivir, que puede demostrar que existe, que tiene el deseo de ser aceptada como es. Como todos".

Luego agregó: "De hecho, cuando una persona entiende 'quién' es, puedo decir que esta vida está esperando que fluya :)"

Finalmente publicó: "Si tan solo pudiéramos preocuparnos por nosotros mismos mientras estamos vivos. Como antes. ¿Crees que esta situación mejorará algún día?".

El cambio en su vida

Asli Samat, la joven de 30 años que protagoniza a Melike, la ama de llaves de la familia Sadoglu, y una de las mejores amigas de Reyyan (Ebru Sahin).

Según se conoció, la apariencia actual de la actriz es muy distinta a la que tenía en su adolescencia, ya que en ese periodo llegó a pesar 173 kilos. La historia la contó la propia actriz, quien se mostró fuerte y orgullosa por el cambio en su cuerpo, que a la vez significó un cambio en su salud, y que le significó un proceso de 6 años.

“Tuve un ataque de nervios en medio de la noche. Era infeliz, sin amor, sin trabajo, sin dinero, sin nada”, dijo Alsi, y agregó: “Tomé mi decisión de la noche a la mañana. Lloré, lloré, me levanté por la mañana y le dije a mi madre que me quería hacer una cirugía al estómago”.

Al respecto, reveló: "Perdí 98 kilos, pero quiero perder 100. Eso sí, todavía no he perdido las dos últimas. Actualmente peso 75 kilos”. Esas declaraciones las dio en 2019, superando a la fecha su meta propuesta. “Me avergonzaba no poder sentarme en asientos dobles en el autobús (…) Mi madre cosía mi ropa porque no encontraba. Ahora no tengo nada de eso, la distribuí toda. Sé que no volveré a ganar tanto peso”, dijo.

“Hay gente que hace listas de dietas, dicen, ‘hermana, échale un vistazo’. Pero yo no soy médico, no comento para no dar información falsa (...) Tengo un profesor de pilates independiente en Estambul y Midyat. Hoy me siento segura, y como a las horas adecuadas”, finalizó sobre su experiencia de vida.