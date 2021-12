“Estuvo muy grave”, Noelia Marzol se quebró al hablar de su hijo

jueves, 2 de diciembre de 2021 13:53

Noelia Marzol cumplió años este miércoles y lo celebró asegurando que éste "fue el mejor año" de su vida. Es que llegó al mundo su pequeño Donatello y fue el gran regalo de su vida.

"¿Que más? Estoy en condiciones de afirmar que este fue el mejor año de mi vida! Feliz cumple para mi! Los amo", publicó en Instagram junto a una foto donde se la ve con su hijo y su pareja Ramiro Arias en una tierna foto.

Tras los festejos, y con la consagración como finalista de La Academia 2021 de ShowMatch, la rubia confesó que más allá de ser el mejor año de su vida, por la llegada de su bebé, también fue muy difícil y tuvo miedo por la vida del pequeño.

“Me da mucha culpa dejarlo para ir a trabajar. No me gusta hablar de eso porque me largo a llorar. Lleva mucho tiempo todo esto, pero mi consuelo es que todo lo que hago lo hago por su futuro. Desde que nació hago todo por y para él”, contó en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

“Soy agradecida, pero cuando me voy y lo dejo es un momento horrible”, remarcó agradeciendo a su marido por ser sus sotén en este momento: “Él es mi complemento perfecto y la persona más hermosa que conocí. Rami es un genio”.

Noelia explicó que el bebé "estuvo grave y en neo durante mucho tiempo". "En redes decían que eso pasó porque yo hacía ejercicio físico, pero eso no es así y yo recibí mucha agresión”, lamentó. y agregó: “rompí bolsa, o sea que mi bebé fue prematuro casi de milagro. Si no hubiera estado en la neo, hoy no podría estar hablando de esto”.

Hoy Noelia aseguró que con todo el trajín del ritmo de La Academia, el dar de mamar a Donatello y todo el ritmo labora, está "desapareciendo poco a poco". Es que pesa 45 kilos y ya siente que no da más... pero ya falta poco para cerrar la etapa de La Academia porque en pocos días es la gran final.