Masterchef Celebrity: la complicidad de tres competidoras que se fortalece en camarines

jueves, 25 de noviembre de 2021 00:00

Los famosos que integran la tercera temporada de Masterchef Celebrity 3 ya van conformando sus grupos de amigos, y si bien hasta el momento no surgió ningún cruce que haya puesto en peligro la buena relación entre todos, hay quienes ya demuestran tener más afinidad con unos que con otros.

En este marco, fue un grupo de fanáticos de Charlotte Caniggia, que mostraron fotos en Instagram, donde se ve a la hija de Mariana Nannis en una serie de imágenes junto a varios de sus compañeros, divertida y con gran afinidad hacia ellos.

Si bien la joven no suele dejar en su feed imágenes de Masterchef Celebrity, fueron sus seguidores quienes mostraron los buenos momentos en los camarines del canal de Tefele. Entre ellos se vio a una de las mellizas Caniggia - Nannis, compartir risas y fotos frente al espejo con Juariu y "La Peque" Pareto.

Pero no fue el único ya que la morocha también compartió un momento de gracia con uno de los varones. Mucho más grande que ella, Charlotte ya afianza sus amistades y para ello eligió nada menos que al "Negro" Enrique, ex futbolista de la Selección Argentina, con quien se animó a cambiarle el look. ¡Qué buenos amigos!

¿Por qué Charlotte Caniggia cerró sus redes sociales?

Hace semanas atrás, los miles de seguidores de la modelo quisieron ver sus novedades en Instagram pero no pudieron. De la noche a la mañana su cuenta aparecía como no disponible y todos se asustaron porque pensaron que le habían hackeado su perfil.

Lo cierto es que fue la propia Charlotte quien le confesó a Virginia Gallardo, la verdad de las cosas. "Me dijo que lo cerró ella porque ‘la gente anda muy chismosa’”.