La dura decisión de Marcelo Longobardi: “es muy compleja de tomar, muy traumática"

martes, 2 de noviembre de 2021 13:07

Este martes, Marcelo Longobardi se despidió del ciclo “Cada Mañana”, que se emite hace 9 años por Radio Mitre pero que lleva al aire 21, de los cuales antes estuvo en Radio 10. Las palabras del adiós no fueron fáciles y las expresó con melancolía y entre lágrimas.

"Va a ser la primera vez en tantos años que me toca hablar de mi, es una crónica sobre mi. Nunca me pasó", comenzó expresando en su última jornada que fue la de despedida y luego agregó antes de saludar a todos los colegas de su equipo: "se cómo va a empezar pero no cómo va a terminar".

"Mi mañana arrancó con muchos mensajes. Mi hijo Franco tuvo a las 7.30 horas la importunidad de mandarle la última canción de Coldplay y Selena Gómez. Antes de hacer algo se me ocurrió escucharla y mirar su letra. La canción trata de que a las cosas hay que dejarlas ir", recordó el locutor quien luego subió a su twitter esa canción.

El locutor, que lleva al aire 21 años consecutivos de manera exitosa, contó cómo decidió retirarse de la conducción del programa que fue líder de audiencia desde el día de su debut en el 2001 y cuyo programa fue premiado con el primer Martín Fierro de Oro que se entregó a un ciclo de radio.

"Muchas personas, colegas, oyentes y amigos, me han interpelado y me han dicho que quieren entender. Me preguntaron y plantearon cómo era posible que tomara esta determinación. Todos suponen que atravieso un gran momento de mi carrera", agregó subrayando que la gente lamenta que pese a que es "líder indiscutible" decida renunciar.

"He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos", agregó.

Longobardi señaló que "todos nosotros aspiramos en la vida a ser algo, a ser líder de algo. No importa de qué. De una radio, fábrica, verdulería o familia".

Luego agregó: "aspiramos a eso, procuramos ser algo. Tuve el enorme privilegio de lograrlo. He convivido con esta situación durante muchos años. Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo, conozco la responsabilidad que esto implica y conozco todos y cada uno de los aspectos complejos y difíciles. Ustedes también los conocen chicos porque los hemos vivido juntos, lo complejo y difícil de ser lider de algo".

"He disfrutado mucho de todo esto y he sido durante estos 21 años muy feliz. Pero me parece que 21 años son suficientes. Lo vengo pensando desde hace por lo menos dos años. Por supuesto nunca se los dije, excepto a alguna que otra persona con la que pude discutir”, confesó Longobardi.

El locutor destacó que "uno debe saber ponerse un límite" y "no puede empalagarse ni siquiera creerse que uno es ese éxito. El éxito es del público, de la radio y un conjunto de factores. El éxito no es algo eterno, es maravilloso pero al mismo tiempo muy peligroso porque te engaña y es como el demonio que está camuflado".